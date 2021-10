Koje su posljedice svakodnevnog ispijanja voćnih sokova

Mnogi ljudi odrasli su u uvjerenju da su voćni sokovi, poput soka od naranče ili jabuke, neizostavan dio zdrave prehrane. Donedavno je gotovo nemoguće bilo vidjeti reklamu za doručak bez čaše soka u sklopu hranjivog i uravnoteženog doručka. Dok pruža vitamine i minerale, konzumacija voćnih sokova ima brojne nedostatke.

To nikako ne znači da ih je potrebno potpuno isključiti iz upotrebe. Stopostotni voćni sok bez dodanog šećera može biti dio zdrave prehrane, tvrde smjernice za prehranu objavljene u Americi 2020. godine. Ipak, pijenje voćnog soka ne pruža sve prednosti koje pruža jedenje cijelog sirovog voća.

Premda se jedna šoljica voćnog soka izjednačava s jednom šoljicom voća kao dnevni preporučeni unos, cijelo voće pruža ipak više koristi, kao što su dijetalna vlakna koja pomažu smanjenju razine holesterola i rizika za srčane bolesti.

Svakodnevno ispijanje voćnih sokova ima sljedeće negativne posljedice:

Šećer u krvi vam može porasti

Očekujte nagli skok šećera u krvi uslijed pretjeranog ispijanja voćnog soka, a ubrzo i nagli pad.

"Kad god pijete sok, svi šećeri koji se nalaze u njemu vrlo brzo se apsorbiraju u vaše tijelo. Tako brza apsorpcija naglo povećava šećer u krvi", kaže Alexandra Salcedo, dijetetičarka u San Diego Healthu za Livestrong.com.

Ima visok glihemijski indeks

Hrani se dodjeljuje vrijednost glihemijskog indeksa ovisno o tome koliko sporo ili brzo povećavaju nivo glukoze u krvi, prema Harvard Health Publishingu

Osobe s preddijabetesom i dijabetesom moraju se fokusirati na prehranu s niskim glihemijskim indeksom. Sok od jabuke ima glihemijski indeks 44, dok cijela jabuka ima 39, sok od naranče 50, a cijela naranča 40.

Nedostatak vrijednih vlakana

Ako vam sokovi služe kao zamjena za unos voća, propuštate unos vlakana, koja su najzaslužnija za status voća kao nezaobilazne svakodnevne namirnice. Usporedbe radi, čaša soka od naranče sadrži 0.5 grama vlakana, a cijela naranča 4.4 grama vlakana.

Mogli biste se udebljati

Voćni sokovi mogu imati puno kalorija, pa pretjerane količine mogu dovesti do debljanja. "Više od čaše dnevno nije baš dobra ideja", tvrdi Salcedo.

Ako ste veliki ljubitelj voćnih sokova, uspostavite ravnotežu svakodnevnom fizičkom aktivnošću i izbalansiranom prehranom.

Može naštetiti vašim zubima

Ono što jedete i pijete djeluje na važe zube, a veća količina voćnih sokova mogu dovesti do erozije zuba. To vodi do boli ili osjetljivosti pri ispijanju hladnih, vrućih ili slatkih pića, kao i do promjena u boji i karijesa.

