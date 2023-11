Koji su benefiti posta za organizam?

Počeo je post, a suzdržavanjem od određene vrste hrane može se pročistiti i regenerisati sistem za probavu, ali i cijeli organizam. Samim tim, ako jedete manje hrane te pijete više vode vaše tijelo će se brže i uspješnije detoksirati i obnoviti. Evo koje su prednosti posta.

Šta se događa u tijelu za vrijeme posta?

U stanju gladovanja tijelo se adaptira na nizak unos energije i aktivira alternativne metaboličke puteve, a u tom trenutku određeni hormoni pojačavaju proizvodnju glukoze u jetri te smanjuju iskorištavanje glukoze u skeletnim mišićima i masnom tkivu. Promjene u tijelu ovise o tome koliko dugo gladovanje traje i radi li se o potpunom gladovanju ili se unosi minimalna količina određene hrane.

Na početku gladovanja, kao i kod produžene tjelesne aktivnosti, tijelo prvo troši zalihe osnovnog ugljikohidrata koji se nalazi u jetri i mišićima. U nedostatku hrane koja bi podsticala stvaranje zaliha glikogena, proteina i masti, tijelo počinje razgrađivati vlastito tkivo. No, organizam to čini tako da prvo razgrađuje nepotrebne masne naslage, a tek kasnije poseže za mišićnim tkivom.

Evo koje su prednosti posta:

Snižava krvni pritisak - Opšte je poznat pozitivan uticaj posta na krvni pritisak, pa se tako on smanjuje kada se pridržavamo posta duži period, ali kada prestanemo da primjenjujemo određeni način ishrane, vrijednosti krvnog pritiska vraćaju se na one na kojima su bile prije početka posta.

Snižava holesterol - Neke studije pokazuju da post, odnosno izbjegavanje određene vrste hrane, posebno svaki drugi dan ili određenim danima može da smanji LDL holesterol, odnosno loš holesterol koji se nakuplja u arterijama, ali ne utiče na HDL holesterol.

Kontroliše insulinsku rezistenciju - Neke studije su pokazale da post može da poboljša kontrolu šećera u krvi, što bi moglo biti posebno korisno za osobe koje su u riziku od pojave dijabetesa. Smanjenje insulinske rezistencije može da poveća osjetljivost tijela na insulin, omogućavajući mu da efikasnije prenosi glukozu iz krvotoka do ćelija. Zajedno sa potencijalnim efektima posta na snižavanje šećera u krvi, post bi mogao i da pomogne da šećer u krvi bude stabilan, sprečavajući nagle skokove i padove nivoa glukoze.

Odmara se digestivni trakt - Utvrđeno je da se 65 odsto tjelesne energije poslije teškog i obilnog obroka usmjerava ka digestivnom sistemu, ta na taj način odmara digestivni sistem i omogućava detoksikaciju i čišćenje organizma.

Dok se ovaj proces odvija, tjelesna energija koja je inače usmjerena na varenje hrane u toku cijelog dana bude usmjerena na regeneraciju organizma i njegovo obnavljanje.

Pomaže da smršate ubrzavajući metabolizam - Post podrazumijeva ukidanje konzumiranja brojnih visokokaloričnih obroka, što doprinosi gubitku željene težine. Neka istraživanja su otkrila da kratkotrajan post ubrzava metabolizam, što doprinosi gubljenju kilograma. Pored toga, otkriveno je da je post efikasniji za gubitak tjelesne mase uz očuvanje mišićnog tkiva u odnosu na uobičajne dijete koje kao osnovu imaju praksu ograničavanja unosa kalorija.

Uzdržavanje od hrane nije za sve

Uprkos dugoj listi mogućih zdravstvenih koristi od posta, on ipak nije dobar izbor za sve. One koji imaju dijabetes ili nizak nivo šećera u krvi post može da dovede do skokova i pada nivoa šećera, što može da bude opasno.

U svakom slučaju, najbolje je da se uvijek posavjetujete sa svojim ljekarom ako imate bilo kakav zdravstveni problem ili planirate da postite.

