Koji su simptomi velikog kašlja koji hara regionom?

Samo tokom jučerašnjeg dana u Hrvatskoj je zabilježeno više od 1.400 novih slučajeva hripavca, odnosno velikog kašlja. Nekoliko slučajeva je dosad zabilježeno i u Bosni i Hercegovini, a ljekari se pribojavaju njegovog širenja. Kako ga možemo prepoznati?

Veliki kašalj je respiratorno oboljenje koje je praćeno intenzivnim kašljem, kijanjem, otežanim disanjem i iznenadnim disanjem nalik na podrigivanje. Uzrokuje ga bakterija Bordetella pertussis. Uglavnom je karakteristično za djecu – njihove epizode kašlja traju od četiri do osam sedmica – ali i odrasli mogu dobiti ovu bolest. Period inkubacije obično traje od pet do 21 dan, u prosjeku od sedam do deset dana. Prema podacima Nacionalnog instituta za javno zdravlje u Sloveniji (NIJZ), veliki kašalj se prenosi sa osobe na osobu kašljanjem, kijanjem i preko zaraženih predmeta.

Koji su simptomi velikog kašlja?

U početku su simptomi slični prehladi. Kod pacijenata se javlja iscjedak iz nosa i očiju, česta je blago povišena tjelesna temperatura, kao i blagi kašalj. Ovo se povećava kako bolest napreduje. Pojavljuju se karakteristični napadi kašlja, praćeni iznenadnim dubokim dahom, praćeni zvukom nalik na podrigivanje. Zbog nedostatka kiseonika prilikom kašljanja, pacijenti mogu poplaviti. Napadi kašlja su najčešći noću, a mogu uslijediti i povraćanje i umor.

Veliki kašalj se liječi antibioticima. Kako bi se spriječila dehidracija, važno je da pacijenti tokom liječenja konzumiraju dovoljnu količinu tekućine.

Prema podacima NIJZ-a, najefikasniji način za ograničavanje prenošenja bolesti je održavanje visokog udjela vakcinacija. Bolest je najopasnija za bebe i malu djecu, pa medicinska struka posebno preporučuje vakcinaciju najmlađe djece i trudnica što prije nakon 24. sedmice trudnoće, piše N1.

