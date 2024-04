Koji vitamini su ženama životno važni s 30 godina, a koji s 40 i 50?

Uzimanje vitamina i dodataka izvrstan je način da pojačate prehranu u bilo kojoj dobi.

Odabir pravih dodataka često je zbunjujući, jer postoji mnogo mogućnosti u kojima svaka može igrati brojne uloge u tijelu.

Žene u 30-ima, 40-ima ili 50-ima imaju vrlo različite biološke potrebe. Odabir najprikladnijih vitamina i dodataka može biti zastrašujuća odluka, pa smo istražili koji su vitamini i dodaci prioriteti u različitim fazama života.

Tvoje 30-e: Možda vam nedostaje željeza?

Folna kiselina

Biološki gledano, smatra se da su žene u 30-ima u reproduktivnoj dobi. Folna kiselina, koja se naziva i folatom ili vitaminom B9, podržava zdravlje mozga i reprodukciju ćelija, poboljšava verbalnu tečnost i pamćenje, a vjeruje se da poboljšava i raspoloženje. Posebno je važna za žene koje razmišljaju o rađanju djece i trudnice, te je stoga ključni sastojak prenatalnih vitamina.

Željezo

Željezo je važan dodatak ženama u 30-ima. Manjak željeza može nastati kod žena koje ne konzumiraju mnogo mesa, sportistkinja, trudnica i žena s umjerenim do teškim menstrualnim ciklusima.

Antioksidanti: Vitamini C i E

Vitamini C i E snažni su antioksidanti i podržavaju zdravu kožu iznutra prema van. Vitamin C pomaže u podržavanju imunog sistema i potiče stvaranje kolagena koji pridonosi mladolikom, mekanom i elastičnom izgledu kože. Zbog svojih antioksidativnih svojstava, vitamini C i E mogu s vremenom čak pomoći u održavanju zdravlja kože.

Tvoje 40-e: Vitamin D postaje ključan

Riblje ulje

Žene se u ovoj fazi pripremaju za ulazak u pred-menopauzu, koja prethodi menopauzi, i mogu početi osjećati valunge. Riblje ulje, koje sadrži zdrave omega-3 masne kiseline, sjajan je dodatak za potporu ukupnom zdravlju u to vrijeme. Također podržava zdravlje srca i mozga, što je oboje neophodno za održavanje dobrobiti nakon 30-ih.

Kompleks vitamina B

Kompleks vitamina B sastoji se od 8 vitamina – tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), pantotenske kiseline (B5), vitamina B6, biotina (B7), vitamina B12 i folne kiseline. Ovi vitamini B grupe djeluju zajedno i pojedinačno, kako bi podržali raspoloženje, probavu, spavanje i energiju, jer pomažu u pretvaranju hrane u gorivo.

Tvoje 50-e: Čuvajte kosti kakve imate

Za žene u pedesetim godinama menopauza je često značajna promjena koja utječe na tijelo. Dodaci visokog prioriteta za žene u 50-ima uključuju vitamin D, kalcij, kurkumu i omega-3 masne kiseline.

Vitamin D i kalcij

Vitamin D posebno je važan ženama u 50-ima. Pomažući tijelu da apsorbira kalcij iz hrane, vitamin D pomaže u poboljšanju zdravlja kostiju. Uzimanje vitamina D zajedno s kalcijem može pomoći u održavanju zdravih kostiju.

Crni kohoš

Često preporučeni dodatak, jer nudi blagodati kao što su podrška hormonima i zdravom starenju.

Kurkuma

Kurkuma je još jedan sjajan dodatak ženama u 50-ima. To je snažan antioksidans koji dokazano podržava zdravlje mozga i cijelog organizma.

(Ljepota&Zdravlje)

