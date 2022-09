Koliki je stvarni kapacitet vašeg mjehura

Prema urologu doktoru Gregoriju Kvajlu, bili biste impresionirani sposobnošću vašeg mjehura u zadržavanju mokraće u slučaju da ga niste u mogućnosti odmah isprazniti.

Svima nam je poznat onaj osjećaj kad vam je tolika sila za odlazak na toalet, da vam se čini nemogućim skoncentrisati se na bilo šta drugo.

Iako kapacitet mokraćnog mjehura varira od pojedinca do pojedinca, zavisno o njegovoj ili njenoj antropometriji i genetici, doktor Kvajl kaže da je maksimalni kapacitet mjehura 700 do 800 mililitara kod muškaraca i 500 do 600 mililitara kod žena.

Kvajl kaže da se na 50 odsto od maksimalnog kapaciteta, dakle na 250 do 350 mililitara, živci u vašem mjehuru aktiviraju kako bi upozorili vaš mozak da morate urinirati. Dakle, kako to da prosječni mjehur može primiti otprilike dvostruko više nego što mislite da možete izdržati? I, ima li razloga za brigu ako mokrite prečesto?

Evo koliko često biste trebali ići u toalet

Prema doktoru Kvajlu, normalno je mokriti između 4 i 10 puta dnevno, zavisno o tome koliko tekućine konzumirate. "Prosječna odrasla osoba mokriće oko šest do osam puta dnevno. Sportista koji popije 20 čaša vode može mokriti i do 12 puta dnevno. I na kraju, učestalost mokrenja zavisi o navici i veličini mjehura."

Kada je mjehur prazan, zapravo je veličine i oblika sličnog kruški. Kako unosite tekućinu, mjehur će se širiti i početi ličiti balonu. Kad se mjehur napuni s barem pola litre tekućine, mnoge će odrasle osobe osjetiti potrebu za mokrenjem. Zadržavanje mokraće neće blokirati potrebu, sve dok se ne olakšate.

Kako se pobrinuti za zdravlje mjehura

"Ako mokrite četiri do deset puta dnevno i nemate nikakve simptome kao što su bol ili peckanje pri mokrenju, čudan miris ili boju mokraće, tada mokrite normalno i vaš je mjehur vjerovatno zdrav," kaže doktor Kvejl.

Međutim, postoje određena stanja koja mogu poremetiti prirodni proces mokrenja. Jedno od tih stanja je pretjerano aktivan mokraćni mjehur, koji može prouzrokovati stalnu potrebu za mokrenjem i utisak hitnosti, a u nekim slučajevima i nemogućnost zadržavanja mokraće prije odlaska na zahod.

Drugo stanje je neurogeni mjehur, zbog kojeg gubite kontrolu nad mokrenjem i možete iskusiti poteškoće s prepoznavanjem ispunjenosti mjehura i otpuštanja mokraće po želji. Ovo takođe može biti rani znak određenih bolesti poput dijabetesa, multiple skleroze i Parkinsonove bolesti.

