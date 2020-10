Koliko dugo pacijent može biti pozitivan na virus korona?

Većina bolesnika s korona virusom ima blagu do umjerenu bolest i brzo se oporavlja. Stariji bolesnici skloni su dužem oporavku, a to uključuje i one koji su pretili ili imaju visok krvni pritisak i druge hronične bolesti. Oporavak od ove bolesti zavisi od osobe do osobe.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) navodi da oporavak obično traje dvije do šest sedmica. Jedno američko istraživanje pokazalo je da je oko 20 odsto nehospitalizovanih pojedinaca u dobi od 18 do 34 godine još uvijek imalo simptome najmanje dvije sedmice nakon što se razboljelo. Isto vrijedi i za gotovo polovinu ljudi starijih od 50 i više godina.

Kada je riječ o jako bolesnim osobama koje su morale da budu hospitalizovane, studija u Italiji pokazala je kako 87 odsto još uvijek ima simptome dva mjeseca nakon što se razboljelo. Dugotrajni simptomi uključivali su umor i nedostatak vazduha.

Dr. Halila Gejts, specijalista za pluća iz Čikaga, izjavila je da mnogi od hospitalizovanih pacijenata imaju epizode kašlja, teškoće s disanjem i umor tri do četiri mjeseca nakon infekcije. Rekla je da je teško predvidjeti kada će se tačno oboljeli od Kovida-19 osjećati dobro.

"Uznemirujuće je da još uvijek nemamo sve odgovore", rekla je Gejts.

Takođe je teško predvidjeti koji će bolesnici razviti komplikacije nakon što se bolest pojavi. Kovid-19 može zahvatiti gotovo svaki organ, a dugoročne komplikacije mogu uključivati upalu srca, smanjenu funkciju bubrega, nejasno razmišljanje, anksioznost i depresiju, piše "Medical xpress".

Dr. Džej Varki, specijalista za zarazne bolesti Univerziteta Emori, navodi da je još nejasno izazva li sam virus ove dugotrajne probleme ili se oni javljaju zbog upale.

"Kada jednom prebolite akutnu bolest, ne znači da je to zaista završena priča", rekao je.

