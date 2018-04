Koliko jaja smijemo da pojedemo za Uskrs?

Obilje hrane i pića nezaobilazni su dio svake praznične trpeze, što može biti pravi šok za organizam nakon dugog vaskršnjeg posta. Procijenjuje se da tokom praznika svaka četvrta osoba ima problema sa varenjem zbog preteranog unosa hrane i konzumiranja alkoholnih pića.

Gastroenterolog KBC Zvezdara Srđan Marković kaže da prelaz sa posne na masnu hranu treba da bude postepen, da je svima jasno da je masna hrana ukusnija, ali da mora da se balansira njeno unošenje i nikako ne zaboravi fizička aktivnost.



Na vječitu dilemu koliko kuvanih jaja tokom praznika može da se pojede Marković odgovara - jedno, najviše dva. Dva jajeta mogu ukoliko se, kako kaže, ne koriste drugi izvori masti, a ukoliko neko uz jaje jede i masno meso onda je jedno sasvim dovoljno.



"Belanca mogu i više, jer su bogata proteinima, albuminima i tu nema ograničenja", rekao je Marković za Tanjug. Pojašnjava da su jaja dragocijen izvor hranljivih materija i kada se umjereno koriste imaju pozitivan efekat na organizam, jer žumance ima dosta gvožđa u sebi.



Ukoliko se pretjera može da dođe do određenih zdravstvenih problema, jer su jaja bogata zasićenim mastima te mogu da naprave problem u kardiovaskularnom sistemu i gastroenterološkim organima.



"Kada se u većoj količini konzumira hrana bogata zasićenim mastima i u dužem vremenskom periodu može da dovede do stvaranja kamena u žučnoj kesi, a ako se pretera i pojede veća količina masne hrane ođednom to može biti okidač i za upalu žučne kese, pa i upale pankreasa - što su ozbiljni zdravstveni poroblemi", objašnjava Marković.



Prejedanje tokom praznika, podsjeća, obično dovodi do fukcionalnih problema želuca, tankog i debelog crijeva, pankreasa, te dolazi do nadutosti u gornjem dijelu stomaka, javlja se mučnina, podrigivanje i skupljaju gasova više nego što bi trebalo.



Upitan može li soda bikarbona da pomogne u takvim situacijama, Marković kaže da soda može da pomogne na kratke staze, ali na duže staze se ne preporučuje jer dovodi do stvaranja viška hlorovodonične kiseline što može da napravi dodatni problem.



"Nadutost, gasovi, podrigivanje nastaju jer ne može dovoljno da se izluči pankreasnih enzima koji učestvuju u razgradnji unetih namirnica, te dolazi do prolaska nesvarene hrane kroz digestivni trakt u tanko i debelo crevo. U takvim situacijama organizmu može da se pripomogne tako što se dodaju preparati koji sadrže mali procenat tih enzima", pojasnio je Marković.



Sa njim se slaže i gastroenterolog Tatjana Cvejić Pašić koja kaže da je hrana koja se konzumira za vrijeme praznika često izuzetno kalorična - masna i jaka i teška za varenje.



"Na srpskoj trpezi vekovima je dominirala hrana puna celuloze, a treba naglasiti da digestivni sistem nema mogućnost varenja takve hrane svakodnevno", pojasnila je ona.



Loše životne navike i nedovoljno kretanje, uz konzumiranje visoko energetskih napitaka i visoko kalorične hrane, dovelo je do porasta broja oboljelih od šećerne bolesti i povisenog krvnog pritiska. Ona je ukazala da pacijenti koji su imali operaciju žučne kese, operaciju želuca i dvanaestopalačnog creva posebno treba da obrate pažnju na ishranu, jer je kod njih otežano varenje masti.



"Da bi se lakše svarila hrana mogu se dodati preparati pankreasnih enzima kako bi se poboljšalo varenje, smanjio osećaj nelagodnosti u stomaku, težina, mučninu i preteranu nadutost", zaključila je ona.

