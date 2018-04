Koliko kardio vježbi je potrebno za gubljenje kilograma?

Kada odlučite krenuti u teretanu i izgubiti na tjelesnoj težini morate prvo razraditi plan vježbi i prehrane.

Kako biste pravilno mršavili morate uz pomoć kardio vježbi trošiti više kalorija nego što ih unosite. Uvijek se možete obratiti privatnim trenerima za plan prehrane, a danas postoje razne aplikacije koje će vam pomoći odrediti vaše dnevne obroke.

Američki Institut za zdravlje preporučuje najmanje 30 do 45 minuta vježbe s umjerenim intenzitetom tri do pet dana u sedmici. Kako bi se tijelo bolje oporavilo pokušajte svaki dan mijenjati intenzitet vježbi.

Načini vježbanja

Vježbe s visokim intenzitetom obično su one u kojima na 70 do 90 posto maksimalne brzine otkucaja srca, odnosno to je onda kada se osjećate kao da ne možete izreći više od dvije, tri riječi u minuti. Vježbanje umjerenog intenziteta je oko 50 do 70 posto maksimalne brzine otkucaja srca i omogućuje vam da kažete par rečenica dok vježbate.

Kako biste postigli bolje rezultate, a istovremeno se osjećali dobro, a ne bolno i umorno, trebali biste trčati ili voziti bicikl dvije minute brzo i žustro, a zatim dvije minute laganije i mirnije. Ponavljajte tako 20 minuta do pola sata. Nakon ciklusa ovih vježbi možete raditi i vježbe dizanja ili čučnjeve, sklekove i plank. Kako bi vam se mišići zagrijali, a da se ne umarate previše.

Laganije vježbe poput hodanja ili džoginga trebali biste odrađivati češće sa dužim intervalima. Neka vježba traje 45 minuta do sat vremena. Zapravo, kardio vježbe najviše zavise od vaših mogućnosti. Nemojte odmah počinjati brzo i žestoko nego krenite polako. Pustite da vam se tijelo privikne na treninge i napor, a onda s vremenom pojačajte treninge.