Koliko koraka u danu treba da napravimo da bismo gubili kilograme

Korake koje napravimo u danu jednostavno je pratiti. Moguće ih je brojati putem pametnog telefona ili nosive tehnologije, kao što su pametni satovi ili pametne narukvice. Ali koliko je zapravo koraka potrebno napraviti u danu da bismo smršavili?

Bilo bi super da postoji zadani broj. Međutim, jednačina je komplikovana jer zavisi od nekoliko faktora, uključujući gdje i kako hodate, šta jedete i koliko trenutno težite.

Nema ničeg čarobnog u 10.000 koraka u danu

Vjeruje se da je ideja da bi trebalo da napravite 10.000 koraka u danu potekla iz 1965. godine kada je japanska firma Yamasa Clock razvila pedometar nazvan Manpo-kei, što u prevodu znači "brojač 10.000 koraka". Sad svi misle da je to idealno da bismo bili zdraviji. Istina je da više kretanja pridonosi zdravlju, ali 10.000 je proizvoljan broj.

Možda biste htjeli napraviti barem 5.000 koraka

Jedna mala studija sa Univerziteta Teksas pokazala je da su, kad su aktivni ljudi napravili 5.000 ili manje koraka u danu, sljedeći dan bili manje sposobni metabolizirati masnoće na način koji je zdrav za arterije.

Ljudi koji vježbaju jedu više, ali postoji način da se to zaobiđe

Istraživači sa Univerziteta Kentaki sproveli su studiju koja je potvrdila ideju da kad ljudi troše kalorije vježbom, njihova tijela traže te kalorije nazad. Pokazalo se da su ispitanici, aktivni vježbači, pojeli oko hiljadu dodatnih kalorija sedmično.

U studiji objavljenoj u Medicine & Science in Sports & Exercise 2020. godine to pitanje je malo dublje proučeno. Ljudi koji su vježbali dovoljno da sagore oko 1.500 kalorija sedmično pojeli su oko hiljadu dodatnih kalorija. Ali, ljudi koji su vježbali dovoljno da sagore 3.000 kalorija sedmično pojeli su takođe hiljadu dodatnih kalorija. To ih je ostavilo u deficitu od 2.000 kalorija, ali su tokom 12 sedmica istraživanja izgubili u prosjeku oko četiri kilograma tjelesne masti, dok su oni koji su vježbali manje izgubili u prosjeku 1,4 kilograma.

"Uvijek kad vježbamo jedemo malo više. Sagorijevanjem 3.000 kalorija sedmično i kompenzacijom 1.000, bićete u energetskom deficitu od 2.000 kalorija. Nakon otprilike tri mjeseca to rezultira stvarnim gubitkom kilograma", pojasnio je vodeći autor studije dr. Kyle Flack.

Flack i njegov tim primijetili su još nešto kod osoba koje su duže i više vježbale. Nivo hormona sitosti, leptina, porastao je. Šta se i zašto događa po tom pitanju, tek je potrebno utvrditi daljim istraživanjima.

Uopšte, koraci su izvrsni za zdravlje. Tražite li značajno smanjiti tjelesnu težinu, kaže Flack, pametno je povezati i zdravu prehranu i povećati broj koraka.

