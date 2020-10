Koliko treba da se pojave simptomi virusa korona?

Virus korona se izuzetno brzo proširio širom svijeta te je trenutno zaraženo oko 40 miliona ljudi u svijetu. Ako ste nedavno bili u kontaktu s osobom pozitivnom na Kovid-19 ili niste nosili masku u zatvorenim prostorima, možda sumnjate da ste i vi zaraženi.

Koliko dugo nakon izloženosti virusu se počinju javljati simptomi kod zaražene osobe?

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), "u prosjeku treba 5 do 6 dana od kada je neko zaražen virusom da bi se simptomi pokazali, ali to može potrajati i do 14 dana."

Pet do 14 dana dug je period za sjedenje i čekanje da se pojave vrućica, kašalj, otežano disanje, gubitak mirisa ili okusa ili neki drugi simptomi Kovida-19. Međutim, nakon potencijalne izloženosti virusu ključno je da budete u samoizolaciji kako ne biste zarazili još nekoga.

"Dok ste u karantinu, ne biste se trebali viđati s drugim ljudima, "jer bi se simptomi mogli pojaviti u periodu od dva do 14 dana od izloženosti, ali možete biti zarazni i prije nego što se pojave simptomi", kaže ljekar Makl Ričardson, prenosi televizija "N1".

Čak i ako u tom roku ne osjetite simptome, još uvijek možete nositi virus, pa izbjegavajte prijatelje, porodicu i ostale članove domaćinstva ako mislite da ste bili izloženi virusu. Ako ne osjetite simptome u pet do 14 dana, razmislite o testiranju na Kovid-19 kako bi otklonili sumnje. Postoji mogućnost i da ste asimptomatski nosilac, što znači da nosite virus u sebi i možete ga prenijeti drugim osobama iako ne pokazujete simptome.

Dakle, ako mislite da ste bili izloženi virusu, izolujte se na 14 dana te se nakon toga testirajte kako bi bili sigurni. Tako ćete zaštiti i sebe i svoje najmilije, piše "Eat this".