Kome se narandže ne preporučuju

Uz vrlo malo kalorija, narandža sadrži mnogo vitamina, minerala i antioksidanata.

Među vitaminima najvažniji su vitamini C, E, B, kao i provitamin A, a od minerala kalcijum, zatim magnezijum, fosfor i kalijum.

Podstiče rad crijeva, dvostruko pozitivno djeluje na krv i krvne sudove. Prvo, smanjenjem nivoa lošeg holesterola i drugo, smanjenjem zadebljanja krvnih sudova.

Blagotvorno djeluje i na kosu i na nokte, pa bi valjalo redovno dnevno jesti, barem po jednu narandžu. Bogata je i šećerom, koji organizmu obezbjeđuju energiju. Narandžu je dobro uzimati u bilo kom obliku, cijelu ili kao sok, ali cijela je ipak bolja, najviše zbog vlakana kojih sadrži u priličnoj količini. Međutim, kada se termički obradi i preradi recimo u marmeladu, izgube se ljekovita svojstva vitamina C, koji, poznato je, spada u termolabilne vitamine.

Ipak, osjetljivim osobama ovo voće može da izazove probleme, pa treba ograničiti njegov unos. Narandže ne treba davati djeci mlađoj od jedne godine, jer kiselina iz njih može da izazove veoma neprijatan, čak i bolan osip kod beba. Inače, pomorandže dolaze iz Kine i Indije. Drvo može da daje plodove do sto godina i živi do 500 godina. Plodovi sazrijevaju zimi, tačnije od januara do marta. Jafa keks, u koji se stavlja rendana pomorandža, ime je dobio po posebnoj vrsti pomorandže koja se zove jafa. Živi u Izraelu i sazrijeva u proljeće. Kod nas je običaj da se narandža oguli, a u nekim zemljama, na primjer u Nepalu, kora se jede.

