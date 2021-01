Kon: Svejedno koju ćete vakcinu primiti, svaka štiti od korone

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je svejedno koju će građani vakcinu da prime ako je ona odobrena od Agencije za lijekove Srbije.

Pojašnjavajući izjavu da ni vakcine koje su trenutno dostavljene Srbiji nisu utrošene, Kon kaže da ne sumnja da će se to uraditi, ali da "ne treba da bude oklijevanja". Dodaje i da se nada raspuštanju Kriznog štaba "što prije".

"Zašto to ne bi bilo moguće, mislim da je to želja svih građana. Sa popuštanjem situacije postaje nepotrebno da krizni štab postoji, institucije treba da preuzmu svoj posao", naglasio je Kon u emisiji "Dan uživo" na televiziji "N1".

Prema njegovim riječima, realno je da će krizni štab biti potreban do polovine godine, barem medicinski dio tog štaba.

Kon kaže da je, govoreći o neiskorištenim vakcinama, htio da naglasi da je "organizacija jako bitna".

"I kad nemamo masovnu količinu vakcina. Ali moramo da budemo spremni, da svaku količinu koju dobijemo, ja kažem 'pojedemo', da se ona što prije utroši, ne samo zbog potrebe, već da pokažemo da smo spremni da se suočimo sa masovnom vakcinacijom", objasnio je Kon.

Dodaje da ne sumnja da će se to i uraditi, ali…

"Ono što me je podstaklo da to kažem je to neko oklijevanje u medijima, vezano za razgovore kakva je koja vakcina. To je nešto što sada nije tema, tema je činjenica da dolazi vakcina, i to u velikom broju, vakcine više vrsta, koje su kod nas dobile ili će dobiti odgovarajuću verifikaciju o bezbjednosti, bilo kakva briga i strah od toga da li će vakcina biti bolja ili gora, jednostavno nije opravdana, iako je razumljiva", kazao je Kon.

Građani bi, međutim, željeli da znaju da li su sve vakcine iste, da li štite u dovoljnoj mjeri.

"Ono što je garant je činjenica da Agencija za lekove izdaje certifikate. Ako se upustimo u razumijevanje tih tehnologija, to stanovništvo neće razumjeti, a onda i svaki lekar ima svoje mišljenje. Na taj način se dešava ono što nije mnogo korisno, a to je zbunjivanje građana", ocjenjuje epidemiolog.

Svi će biti zaštićeni koju god vakcinu da prime, uvjerava Kon.

"Građani imaju pravo da imaju afiniteta, poverenja prema svom lekaru, imaju pravo na brigu koja ih sprečava da se vakcinišu. Oklevanje može da bude gubljenje vremena, jer je ovo trenutak kada mi treba da iskoristimo da steknemo kolektivni imunitet. Dakle, svejedno je koju vakcinu ćete primiti…ako idemo u detalje šta je ko primio, počeće rasprava koju 90 posto ljudi neće razumeti", ponavlja Kon.

Kako je rekao, efikasnost vakcine je kod svih "90 i više procenata".

"Očekujemo i kinesku vakcinu, za jednu već imamo dozvolu za široku upotrebu, a onda druga je dobila dozvolu za ulazak", dodao je Kon.

"Ono što je bitno je da obezbedimo dobrovoljnost, niko neće terati one koji neće da se vakcinišu, obezbeđena je bezbednost vakcine, i njena efikasnost, a biće obezbeđena i njena dostupnost", kaže.

Kon je govorio i o tome da postoji plan vakcinacije, ali da on treba da bude sklon promjenama, u zavisnosti od količina vakcine.

"Napravljen je taj plan, prvo se vakcinišu zaposleni i korisnici u staračkim domovima, onda zaposleni u Kovid zonama, ima čitav niz prioriteta za zdravstvene radnike", naglašava i dodaje da je to dalje pitanje za Nacionalni komitet za imunizaciju kako će se taj plan i odvijati.

Na pitanje kada očekuje da vakcina bude dostupna svim građanima, kaže da "prema informacijama koje posjeduje, očekuje da će do kraja januara vakcine već biti prisutne u domovima zdravlja".

Povratak u školske klupe na vrijeme

Kon kaže i da ne očekuje da će povratak đaka u školske klupe kasniti, ali da treba sačekati do 21. januara, da se vidi kakva će situacija biti.

Gost "N1" kaže i da se ne očekuje drastičan skok broja zaraženih u narednom periodu, jer nije bilo organizovanih dočeka Nove godine i reprize.

"Posle Božića ćemo videti koliki će biti porast, ja očekujem blagi porast broja zaraženih, ali on se inače javlja i kod gripa uvek posle Božića, što je potpuno uobičajeno", zaključio je Kon.