Konzumirajte jogurt za dobro raspoloženje

Dobro izbalansiran odnos bakterija u crijevima djeluje pozitivno na mentalno zdravlje.

Glavni savjet stručnjaka je da se za bolje raspoloženje pije više jogurta ili drugih napitaka s probiotskim djelovanjem.

Stručnjaci su otkrili da Lactobacillus, koja je najčešća u probiotičkom jogurtu, pomaže kod depresivnog ponašanja kod miševa.

Ovo otkriće daje nadu jer se nećemo morati više zamarati s kompleksnim lijekovima i nuspojavama kad se možemo pozabaviti mikrobiomom, odnosno crijevnom florom.

Da bi došli do ovog saznanja stručnjaci su najprije analizirali crijeva miševa prije i poslije izloženosti stresu. Tim je utvrdio da stres dovodi do gubitka Lactobacillusa, što na kraju dovodi do pojave simptoma sličnih depresiji. Daljnja istraživanja pokazala su da razina Lactobacillusa u crijevima utječe na razvoj depresije.

Do sličnih saznanja došli su i istraživači u studiji provedenoj 2014. godine.

Oni su sugerisali da probiotici koji pojačavaju obilje dobrih crijevnih bakterija smanjuju anksioznost i stres kod odraslih osoba, a nizak nivo Lactobacillus-a dovodi do depresivnih simptoma.