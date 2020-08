Kozomara: Volim da kažem da se zahvatom postiže vid kao kod 25-godišnjaka

Staračka dalekovidnost, ili stručno nazvana presbyopia, je stanje oka koje je izazvano gubitkom akomodativne sposobnosti očnog sočiva da oku daje mogućnost da vidi jasno i na blizinu i na daljinu, i to bez naočala.

Ovo stanje oka javlja se kod svih osoba starijih od 45 godina. Osobe koje su prije imale 100 odsto vid na daljinu bez naočala će za blizinu početi nositi naočale za čitanje, dok će osobama koje su ranije bile kratkovidne te naočale biti potrebne kasnije, ali će ih sigurno morati nositi. Za one koji su prethodno nosili naočale za daljinu postoji i opcija bifokalnih, odnosno progresivnih stakala. Međutim, prema riječima mr sc. med. dr Bojana Kozomare, u novije vrijeme stakla su zamijenjena novom izuzetnom tehnologijom "Synergy", koja zamjenjuje prirodno sočivo u oku.

Riječ je o multifunkcionalnim sočivima koja se ugrađuju u klinici "Svjetlost", a o njihovim prednostima i samom zahvatu govori dr Kozomara.

Da li je staračka dioptrija nešto sa čim će se svi morati susresti nekad u životu?

Naravno. Staračka dioptrija (med. presbyopia) je prirodno stanje starenja oka u kojem gubimo sposobnost akomodacije, odnosno jasnog vida i na daljinu i na blizinu. Svi mi ćemo nakon 45. godine života osjetiti da ne vidimo dobro na blizinu, da izmičemo ruke od očiju da bismo izoštrili tekst koji čitamo ili predmet koji gledamo, i to sve dok nam ruke ne postanu "kratke". Onda ćemo biti primorani da posjetimo svog očnog doktora da bi nam prepisao naočale za čitanje.

Često govorite o multifokalnim sočivima "Synergy" koja zamjenjuju prirodno sočivo u oku, kakva je njihova uloga?

Moj učitelj i mentor, prof. Nikica Gabrić, kao vrhunski stručnjak iz oblasti oftalmologije prije više od 15 godina prepoznao je potencijal u tzv. multifokalnim intraokularnim sočivima. Zapravo je i prvi primijenio ovu tehnologiju na našim prostorima. Od tada do danas, multifokalna sočiva su se mijenjala i evoluirala, da bismo danas došli do nečega što je zapravo najbliže prirodnom ljudskom oku, a to je "Synergy".

Šta je zapravo njihova prednost?

Dosadašnja multifokalna sočiva omogućavala su odličan vid na sve tri udaljenosti (daljina, srednja daljina i blizina), ali ste morali tačno naći tu udaljenost. Npr. ako ste jasno čitali tekst na 35 cm od oka, čim biste pomjerili tekst na 33 cm ili na 38 cm, vid bi bio mutan. Kod "Synergy" sočiva ovaj problem ne postoji, i zapravo jednako jasno vidite bez obzira na udaljenost sa koje gledate. Druga prednost "Synergyja" jeste ta da mnogo manje rasipaju svjetlo u odnosu na prethodne modele multifokala. Pacijenti su nam se ranije često žalili da noću ne mogu da voze jer su im se svjetla drugih automobila strašno rasipala. U prošloj godini, od oko 200 pacijenata kojima sam ugradio ova sočiva, niko mi se nije žalio na ovaj fenomen. Ja često volim da kažem da sa "Synergyjem" vid našeg oka bude skoro pa kao kada smo imali 25 godina. Koliko povjerenje postoji u ovu tehnologiju, dovoljno govori i činjenica da prof. Gabrić u jednom svom oku ima ugrađeno "Synergy" sočivo, a u drugom njegovog "starijeg brata" "Symfony".

Koliko traje sam proces oporavka nakon zahvata te da li je proces prilagođavanja mukotrpan?

Postoperativni tok je veoma kratak i traje svega 2-3 dana. U tim danima savjetuje se ukapavanje kapi i malo mirovanja, odnosno pošteda od podizanja teških tereta, nesaginjanje glave prema dolje i netrljanje očiju. Sve ostalo može da se radi bez posebnih ograničenja. Već nakon 2-3 dana vidite jasno na sve tri udaljenosti.

Poznato je da ste upravo u klinici "Svjetlost" Banjaluka i Vi skinuli dioptriju na daljinu. Kada dođe do dioptrije na blizinu, da li ćete se odlučiti da i Vama ugrade gorepomenuta sočiva?

Ja sam korigovao dioptriju na daljinu metodom laserske korekcije dioptrije 2009. godine i operaciju mi je uradio upravo prof. Gabrić. Zaista nisam imao nikakvih problema. Ja još mogu da vidim jasno na blizinu, ali kada dođe vrijeme, ugradiću "Synergy" sočiva (ako do tada ne bude postojala bolja tehnologija, a iskreno mislim da zadugo neće). Istinski vjerujem u ovu tehnologiju i gledajući rezultate do sada operisanih pacijenata, ne vidim nijednu veliku manu samom implantatu, niti vidu nakon zahvata.

Nedavno ste formirali kreditnu liniju "Synergy", šta ona podrazumijeva i koje su njene pogodnosti?

U posljednje vrijeme imali smo ogroman broj upita za operaciju "Synergy" multifokalnim sočivima. Ja sigurno dnevno odgovorim na 150 upita, od toga je 120 za "Synergy". Sama tehnologija je nova i cijena zahvata je nešto viša, ali ne pretjerano visoka u odnosu na neke estetske zahvate kojima se pacijenti svakodnevno podvrgavaju. Želeći da mnogima olakšamo pristup ovoj tehnologiji, u saradnji sa divnim osobljem Ziraat Bank BiH u filijali Banjaluka ponudili smo svim našim pacijentima kreditnu liniju "Synergy". Na ovaj način, sa rokom otplate od tri godine i sa nula odsto kamate, svi zainteresovani koji su kreditno sposobni moći će ugraditi ova sočiva. Ako se ne varam, mjesečna rata na tri godine je oko 230 KM, što mislim da je prihvatljivo.