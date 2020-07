Kupka prije spavanja mogla bi biti ključna za sjajan san

Ne možete spavati? Nauka kaže da bi dobro tajmirana kupka, mogla biti upravo ono što vam treba.

Ispostavlja se da kupka ne služi samo da se operemo i opustimo nakon dugog i napornog dana. Kupanje noću, potiče i poboljšava san, posebno kada je to vremenski ispravno.

Možda već znate da topla kupka ili tuširanje prije spavanja, može pomoći da zaspite. Jedno istraživanje spavanja koje je sproveo Šahab Hadžajedž, istraživač na Odjelu za biomedicinsko inženjerstvo na Univerzitetu u Teksasu, istražuje tačno kako i kada se okupati.

Istraživači su analizirali više od 5000 objavljenih istraživanja o efektima pasivnog zagrijavanja tijela na bazi vode uzimajući u obzir kvalitet, dužinu, efikasnost i latenciju početka sna (ili, koliko vremena treba da zaspite), te otkrili da je ovo idealno kupanje:

"Pasivno zagrijavanje tijela vodom od 40 do 42,5 stepeni Celzijusa, povezano je sa poboljšanom kvalitetom sna. Kada se sprovodi 1 do 2 sata prije spavanja, za samo 10 minuta, dovelo je do značajnog skraćivanja latencije početka sna".

Objašnjenje: Jedan do dva sata prije odlaska u krevet priuštite sebi 10-15-minutni topli (ali ne previše vruć) tuš ili kupku, što će vam pomoći da brže zaspite i ostanete u dubokom, mirnom snu tokom noći. Zašto? Taj topli tuš prvo će povećati vašu tjelesnu temperaturu, nakon čega će vaše tijelo osjetiti još izraženije snižavanje tjelesne temperature, a taj pad temperature je ono što pokreće san.