Laži koje govorimo ljekaru, a ne bismo smjeli

Ako postoji mjesto na kojem bi trebalo biti sasvim iskren u vezi sa našim životnim navikama i zdravstvenim tegobama, to je ordinacija ljekara porodične medicine. Zaboravite neugodnost – ljekar je tu da vam pomogne, a što više informacija ima, to je više u stanju da učini.

Možda se u vašoj ordinaciji često mijenja liječnik porodične medicine ili ste po prirodi zatvorena osoba - koji god razlog bio oslobodite se nelagode i razgovarajte iskreno.

Ovo su neke od najčešćih životnih navika koje pacijenti prešute ljekarima.

Nikada se ne opijam

Ne želite reći svom doktoru koliko se zabavljate? Prekomjerno pijenje alkohola može uticati na rezultate pretraga koje radite i uputiti ljekara u krivom smjeru ako imate zdravstvenih problema.

Prestao sam pušiti

Može izgledati kao bezazlen način izbjegavanja još jedne lekcije o štetnosti pušenja, ali vaš ljekar mora znati ako pušite. Pušenje može uticati na određene lijekove i možda objasniti simptome koje imate. Osim toga, ljekar vam može pomoći da se uz terapiju ili lijekove riješite ove loše navike.

Jedem uglavnom zdravo…

… osim ako u blizini ne zamirišu krofne! Izostavite li ovaj posljednji dio dok vam se težina i “loš” holesterol povećavaju, vaša “sitna laž” može prouzrokovati velike probleme. Niste prva osoba koja je slaba na krofne, zato samo recite istinu – vaš ljekar bi vam mogao pomoći da naučite upravljati svojim prehrambenim navikama.

Trčim svaki dan

Recite svom ljekar istinu o vašim životnim navikama i fizičkoj aktivnosti koju praktikujete. To će mu pomoći da lakše dođe do rješenja nekih vaših problema sa zdravljem. Ako niste tip koji svakodnevno odlazi u teretanu, to je u redu. Postoji mnogo načina za aktivan životni stil: bašta, igra sa psom ili šetnja po naselju.

Imam samo jednog seksualnog partnera

Posjet ljekar nije test moralnosti. Ako ste unazad godinu dana češće mijenjali partnere, možda ste bili izloženi nekim bolestima i to bi moglo objasniti vaše zdravstvene probleme. Vaš ljekar nije tu da vam sudi, nego da pomogne.

Nemam polno prenosive bolesti

Ako mislite da imate spolno prenosivu bolest, znate da je imate ili ste je imali u prošlosti – obavijestite o tome svog ljekar. Možda je neugodno, ali neke spolno prenosive bolesti mogu biti opasne ako se ne liječe. Takođe su zarazne. Jedan nezgodan trenutak u četiri oka s ljekarom može vas spasiti od mnogih nezgodnih trenutaka sa seksualnim partnerima.

Trenutno ne spavam ni sa kim

Čini se da je laganje o seksualnom životu i navikama prilično uobičajeno. Ponekad se može činiti da niko nema seksualnog partnera/icu, ali važno je biti iskren o tome jeste li u vezi s osobom istog spola, suprotnog spola ili s oba spola. To može napraviti razliku, pogotovo ako vaš ljekar pokušava shvatiti značenje nekih simptoma.

Moj seksualni život je izvrstan

Ako imate problema u spavaćoj sobi – niski seksualni nagon ili erektilnu disfunkciju – to može biti znak bolesti i vaš ljekar bi trebao znati za to, posebno ako ste mladi i zdravi. Osim toga, vaš ljekar može vam pomoći da ublažite simptome lijekovima ili terapijom kod psihologa.

Osjećam se sjajno!

Nemojte ignorisati “sitnice” koje vas povremeno muče – to bi moglo biti dragocjen trag vašem ljekaru. Imate li glavobolje kada vježbate? To se možda ne čini kao velika stvar, ali mogao bi biti znak nečeg ozbiljnog.

Nikad ne konzumiram droge

To može biti opasna laž. Ako vam ljekar prepiše lijekove, oni mogu reagovati s drogama i pogoršati trenutno stanje ili uzrokovati druge probleme. Zloupotreba droga takođe može uzrokovati druge simptome koja vaš ljekar možda neće znati da traži. Uzimate li droge povremeno ili ste ovisni o njima ljekar vam može pomoći da se riješite zavisnosti.

Ne uzimam dodatke ishrani

Plašite se razgovarati sa svojim ljekarom o vitaminskim dodacima koje kupujete u trgovini? Vaš ljekar mora znati za to. Neki mogu biti opasni ako ih uzimate u kombinaciji s lijekovima ili imate određena medicinska stanja.

Redovno uzimam terapiju

Otprilike polovina hroničnih bolesnika ne uzimaju svoje lijekove onako kako je propisano. Ako preskočite terapiju jer ste zabrinuti zbog nuspojava, ili se osjećate loše dok uzimate lijek, obavijestite o tome svog ljekara i on će vam promijeniti terapiju bude li potrebno.

Ne uzimam lijekove na “svoju ruku”

Važno je da obavijestite svog ljekara o svim lijekovima koje uzimate. Lijekovi protiv bolova ili za snižavanje temperature mogu ometati rad lijekova na recept, ponekad na opasan način.

