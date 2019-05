Limun dijeta, izgubite do 9 kilograma za dvije nedjelje

Limunada dijetu još nazivaju i “dijeta veliki čistač” jer traje 10 do 14 dana i za to vrijeme možete da izgubite i do 9 kilograma viška.

Osnovni princip limunada dijete je čišćenje organizma od toksina i brz gubitak kilograma.

Recept za limunadu

U posudu sa dvije litre tople ključale vode iscedite sok od tri limuna, dodajte 14 kašika javorovog sirupa, pola kašičice ljute aleve paprike, i sve to promješajte. Ovako napravljena limunada treba da se pije u malim gutljajima svaki put kada se javi osjećaj gladi.

Sok od limuna, kao dio limunade pomoćiće tijelu da se oslobodi tjelesnih masti kao i toksina, javorov sirup će obezbijediti neophodne kalorije, vitamine i elemente u tragovima, a ljuta paprika će stimulisati metabolizam.

Da biste obezbijedili tijelu potrebnu energiju, dnevno treba popiti 8 do 12 čaša limunade, što je oko 800-1200 kalorija.

Tri dana prije nego što počnete sa limunada dijetom, zamijenite sve polugotove proizvode, kao i meso, svježim voćem i povrćem.

Dva dana prije početka dijete neophodno je da samo unosite tečnu hranu, a dan prije dijete – po cijeli dan se pije samo svježe cijeđeni sok od naranže (najmanje 2 litre dnevno).

Napomena: Limunada dijeta se ne preporučuje osobama sa visokom kiselošću želuca ili onima koji pate od peptičkog ulkusa (čira na dvanestercu).