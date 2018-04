Limun, za blistave zube i gipko tijelo

Limun je obično sinonim za vitamine i dobro zdravlje, a može da bude djelotvoran i na druge načine: za odstranjivanje mrlja na zubima, omekšavanje kože ili za veći sjaj kose.

Za limun je tipično da se koristi u zimskim mjesecima, kada vladaju prehlade i grip. On u sebi ima obilje vitamina C za podizanje otpornosti organizma, pa ga treba uzimati preventivno i u svježem stanju. No, limun je djelotvoran i na druge načine.

Za odstranjivanje eventualnih mrlja na zubima, kora od limuna je "lijek" izbora. Zube sa korom treba dobro istrljati, a potom usta isprati vodom.

U vodi za kupanje iscjeđen limun će učiniti da tijelo postane gipkije, dok će trljanjem laktova, ogrubjela koža omekšati. Takođe, dodavanjem soka od limuna vodi za ispiranje kose, kosa će postati sjajnija.

(NN/novosti.rs)