Ljekovita svojstva kraljice cvijeća

Ruže su pune protivrječnosti! Ali ja sam bio odviše mlad da bih znao voljeti, riječi su Malog Princa iz književnog djela Antoana de Sent Egziperija.

Reklo bi se da ružu nije teško voljeti, ipak ona slove za kraljicu cvijeća, ali možda smo svi odviše mladi u pogledu toga koliko ruža ima svojih blagodati izuzev ljepote.

Ajurveda ima duboko poštovanje prema ruži zbog njene sposobnosti jačanja srca i uravnoteženja uma i emocija. Ruža istovremeno hladi i podržava probavnu vatru te ima iscjeljujući i protivupalni učinak na probavni sistem.

Zbog njenih ljekovitih svojstava ruža se koristi kao tonik za krv, stimulator probave, afrodizijak, regulator menstruacijskog ciklusa kod žena te za pomlađivanje kože.

Poboljšava funkciju muških i ženskih reproduktivnih organa, jača potenciju te učinkovito čisti jetru, bubrege i sljezinu.

*Ruža kao lijek od davnina

Grci su ružu koristili kao tonik, a Plinije je naveo 32 lijeka koje su Rimljani pravili od nje, uključujući i vrstu ruže koju su držali kao lijek za ugriz divljeg psa.

Ruže su se povezivale s veseljem i vinom. U svečane su se dane posipale ružine latice. Rimljanke su se posipale sušenim ružinim laticama nakon kupke, kapcima su davale sjaj ružinim uljem, a za ugodniji dah jele su kuglice od ruža.

Avicena, arapski doktor iz 10. vijeka, prvi je napravio ružinu vodicu.

Kada koristite ružu za sok ili određene pripravke uzmite one jako mirisne, što cvjetaju krajem maja. One su poznate kao majske ruže, đulbešećer ruže ili jednostavno ruža za sok ili slatko. Rastu grmasto, imaju puno sitnog trnja, stabljika im je tanja i žilavija nego kod ostalih ruža. Cvijet je pun sitnih latica, a boja im je od svijetle do tamne roze.

Sok od ruža

Sastojci:

Latice ruže

velike tegle

limuntos

šećer

voda

Priprema:

Latice ruže odvojite od peteljki i stavite u tegle veličine pet litara. Latice sipate tako da tegla bude napunjena više od polovine. Dodajte dva limuntosa i nalijte vodom. Latice će se podići na vrh. Teglu poklopite tanjirićem za kafu ili folijom. Nikako nemojte zatvarati tegle poklopcem, sok će se ukiseliti i ubuđati. Teglu ostavite da stoji na sunčanom mjestu desetak dana (možda i koji dan duže), dok voda ne postane roze, a latice izgube potpuno svoju boju i budu sivkaste.

Dobijeni sok procijedite i izmjerite koliko ste tečnosti dobili. Koliko litara tečnosti, toliko kg šećera dodajete u tečnost.

Sve fino izmiješajte i ostavite na hladno mjesto da se šećer potpuno istopi. Sok naspite u flaše i dobro zatvorite.

To što ste dobili je sirup od ruže. Po želji ga razblažite vodom i služite uz par kriški limuna i kockica leda. Ovako spremljen može stajati na hladnom i mračnom mjestu tj. u frižderu nekoliko mjeseci.

Dio soka možete nasuti u plastične flašice i zalediti i tako piti sok od ruža cijelu zimu. Ukoliko nećete sirup, ne morate ga šećeriti u toku pripreme, nego prije posluženja zasladite šećerom ili medom.

Đul-šerbe

Sastojci:

25 dkg cvjetova ruže

2,5 kg šećera

2,5 l vode

Priprema:

Očišćenu ružu (đulbešećerku) stavite u šerpu, prelijte je hladnom vodom i ostavite da se kuva oko jedan čas. Kada voda poprimi boju ruže, a latice pobijele, procijedite u već pripremljen šećer. Latice ruže bacite, a sok i dalje kuvajte zajedno sa šećerom. Kad ukuva 1/2 od ukupne količine, sok skinite i ostavite da se hladi prekriveno vlažnom krpom. Ohlađen sipajte u bocu i zatvorite. Đul-šerbe se rastvara u hladnoj vodi. Služi se s ledom i kriškama limuna.

Ružina maska za podmlađivanje

Ruža ima glavnu ulogu u ajurvedskoj njezi lica jer smanjuje bore, poboljšava ten i usporava znakove starenja.

Za masku kombinujte suve latice ruže u obliku ružičastog praha (sameljite suve latice u mlinu za kafu) pa dodajte kravlje ili kozje mlijeko i nanesite pastu kao masku za lice.

Tradicionalno možete u pastu dodati 1/2 čajne kašičice kurkume ili sandalovine u prahu.

Ostavite masku da djeluje 10-15 minuta pa isperite toplom vodom. Koristite masku 2-3 puta sedmično.