Ljekovite biljke koje morate da imate u kući, one pomažu u svakoj situaciji

​Kantarion, rutvica, angelika i celer su veoma moćne i ljekovite biljke.

Ipak, u ljetnjim danima treba ih upotrebljavati vrlo pažljivo, napominje Momčilo Antonijević, novinar i narodni travar.

Primijećeno je da hipericin, ljekovita supstanca koja kantarionovom ulju daje divnu crijvenu boju ima fototoksično djelovanje, odnosno povećava osjetljivost kože na sunčeve zrake.

Ta pojava je prvo primijećena kod krava koje su se napasle kantariona pa preživale na suncu. Na njihovoj koži primijećene su opekotine.

"To je jedina greška koja se može napraviti kada je u pitanju kantarionovo ulje. To je nešto što svaka kuća treba da ima u svojoj biljnoj apoteci", naglašava Momčilo Antonijević.

Kada se kantarionovo ulje koristi za spoljnu upotrebu i nanosi na kožu, ima manji toksični efekat, ali kantarion nije biljka koju treba piti u ljetnjim mjesecima, a ako je i pijete, nemojte se izlagati suncu, preporučuje Antonijević.

Kantarionovo ulje napravljeno po priloženom receptu može da se koristi i za spoljašnju i za unutrašnju upotrebu.

"Jedino ulja koja se prave za komercijalnu upotrebu i koja se kupuju u apotekama ili prodavnicama zdrave hrane zato što se dodaju antioksidansi kako bi ulje trajalo što duže, ona su samo za spoljnu upotrebu", napominje narodni travar.

Blagodeti kantariona

Kantarion, u obliku ulja ili čaja, koristi se za čir u želucu i dvanaestopalačnom crijevu i gastritis jer obnavlja sluzokužu želuca. Jako dobro djeluje na organe za varenje, prije svega na jetru. Ima i značajno antivirusno djelovanje zahvaljujući hipericinu.

"A najpoznatije je njegovo delovanje na naše raspoloženje. On sadrži inhibitore monoaminske oksidaze, klasične inhibitore koji se koriste protiv depresije. Kantarion je najbolji biljni antidepresiv. Trebalo bi ga koristiti minimum dve nedelje, dve do tri šolje na dan, da bi koncentracija tih aktivnih komponenti koje deluju dostigla kritični nivo. Dakle, morate da budete uporni i ne smete da se izlažete suncu. Ukoliko već koristite neku terapiju protiv depresije, ne bi trebalo da koristite kantarion", naglašava Momčilo Antonijević.

Takođe, ukoliko se koriste kontraceptivne pilule ili lijekovi protiv visokog pritiska, pošto kantarion stupa u interakciju sa njima, mogu da ne djeluju, napominje narodni travar.

Rutvica - ljekovita biljka koju ne treba dodirivati

Neke su biljke otrovne kada ih pojedemo, a neke su otrovne i kada ih dodirnemo. Jedna od takvih ljekovitih biljaka je i rutvica.

Kako objašnjava dr Milica Aćimović iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, Ruta garveolens u narodu je poznata kao rutvica ili sedef, i ima dugu tradiciju primjene u narodnoj medicini.

Međutim, posljednjih godina je zapostavljena i koristi se samo kao dodatak rakijama travaricama zbog boje, jer grančica rute u rakiji daje jako lijepu plavkasto-zelenkastu boju.

"Inače ova biljka je fototoksična. To znači ukoliko je diramo golom rukom, a posle toga smo izloženi svetlosti, dolazi do pojave opekotina. Slično se dešava i kod nekih drugih biljaka, kao što je na primer celer. Celer je takođe fototoksičan, ali on obično izaziva reakciju ako su listovi mokri", dodaje Aćimovićeva.

Celer i angelika

Iz iste porodice kao celer, dolazi angelika, biljka koju bi takođe trebalo pažljivo upotrebljavati ukoliko se izlažemo suncu, ali obe ove biljke sadrže supstance koje se zovu psoraleni i pomažu ljudima koji pate od psorijaze.

"Njima se pak preporučuje izlaganje sunčevoj svetlosti baš kada koriste ove biljke", ističe Momčilo Antonijević.

Celer i angelika blagotvorno utiču i na organe za varenje. Kod celera se koristi korijen i list, list prije svega za čaj, a kod angelike su ljekoviti korijen i sjeme. U Francuskoj se na primjer kandiraju stabljike angelike.

Korijen angelike izuzetno blagotvorno djeluje na organe za varenje - stimuliše probavu, otklanja nadimanje i gasove. Vijekovima se angelika koristila za bronhitis, cirkulaciju, zatim se preporučuje ljudima koji pate od angine pektoris, kao i onima koji imaju povišen krvni pritisak.

U tu svrhu se koriste i citrusna eterična ulja, kao što su limun, pomorandža i bergamot. Ukoliko se njima inhalirate izbacujete višak sluzi koja se nagomilava u disajnim organima, prenosi b92.