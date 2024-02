Ljekoviti čaj bez kofeina za dug život

Čaj od rooibosa ili crveni čaj ne sadrži kofein, ima osvježavajući okus, bogat mineralni sastav, a sadrži snažni antioksidans, koji usporava starenje te djeluje kao zaštita protiv mnogih bolesti održavajući zdravlje i vitalnost.

Dolazak proljeća nerijetko je, nažalost, popraćen većim ili manjim tegobama.

Organizmu oslabljenom raznim zimskim bolestima, gripom i prehladama treba pomoći i ojačati ga kako bi se mogao obraniti od raznih uzročnika alergija. Snažan prirodni imunitet osnova je dobrog zdravlja, ali i dugog života. Oslabljen imunitet povećava podložnost infekcijama i malignim bolestima, a njegova hiperaktivnost predispozicija je za alergije i autoimune bolesti, piše Adiva.hr.

Osnovni je zadatak različitih dijelova imunosnog sistema prepoznati tvari koje ne pripadaju našem organizmu i uništiti ih. Imati dobar imunitet i održavati njegovu dobru funkciju znači živjeti dugo i zdravije.

Zbog zdravstvenih učinaka i raznovrsne primjene biljka rooibos u posljednjih je nekoliko godina postala hit na svjetskom tržištu i zaslužuje sve veću pažnju.

Rooibos se može poslužiti kao vrući ili hladni čajni napitak, a ponekad se koristi i u jelima ili kao dodatak u sirupima s visokokvalitetnim medom.

Našao je svoje mjesto kao dodatak prehrani za jačanje organizma, dodatak prehrani za osobe koje pate od nedostatka željeza te nezaobilazni dodatak prehrani dojilja.

Rooibos je grmolika biljka s dugačkim igličastim listovima, koja uspijeva u vrlo specifičnim uslovima: pješčano tlo, suha klima s malo padavina na sušnoj visoravni Južnoafričke Republike, u pokrajini Cedarberg.

Njegova su izvanredna svojstva već dugo poznata starosjediocima tamošnjih krajeva koji ga vijekovima koriste kao ljekovit i osvježavajući napitak.

Svi pokušaji uzgoja ove specifične biljke u drugim podnebljima svijeta nisu uspjeli. Poznat je više od 300 godina. Nazive crveni grm i crveni čaj dobio je zbog igličastih crvenkastih listića.

Za uspješan rast potrebne su mu visoke temperature – do 40 °C danju i 20 °C noću – te čist vazduh bez prašine i industrijskih isparavanja. Korijen seže do dva metra u zemlju, a stabljika doseže visinu od 1 do 1,5 m.

Sastav i djelovanje

Za razliku od crnog čaja, čaj od rooibosa ne sadrži kofein, što ga čini prikladnim za pijenje tokom cijelog dana.

Ima osvježavajući okus, bogat mineralni sastav i sadrži enzim superoksid dismutazu, snažni antioksidans, koji usporava proces starenja i djeluje kao zaštita protiv mnogih bolesti izazvanih djelovanjem slobodnih radikala.

Na taj način održava zdravlje i vitalnost, usporava starenje i štiti od brojnih bolesti, pa i najtežih.

Flavonoidi smanjuju histaminski gubitak našega imuniteta. Dokazano je i iskustveno potvrđeno da je rooibos, zahvaljujući svom izrazito bogatom mineralnom sastavu, visokom udjelu važnih esencijalnih elemenata i niskom udjelu tanina vrlo djelotvoran kod mnogih tegoba. Osim toga, rooibos zauzima posebno mjesto u borbi protiv alergija, astme i kožnih alergijskih ekcema.

Ovaj čaj je bez kofeina s niskim udjelom tanina, a visokim sadržajem vitamina C i mnogih minerala te se može smatrati zapravo prehrambenim proizvodom, ali s druge strane rooibos ne sadrži kalorije pa je posebno koristan osobama koje su na dijeti.

Minerali sadržani u jednoj šoljici rooibosa su cink, mangan, alfa-hidroksil (odličan za kožu), magnezij, bakar, željezo, kalij, kalcij i florid.

Za što se sve preporučuje?

U svojoj domovini Južnoj Africi rooibos se uvijek upotrebljavao kao lijek protiv želučanih i probavnih tegoba (poput žgaravice, mučnine, crijevnih upala, čira). Dokazano je da umiruje grčeve u crijevima, posebno kod male djece

Atribut "majčino čudo" stekao je zahvaljujući blagotvornom djelovanju na dojilje. Naime, koristeći čaj rooibos dojilje nakon dojenja primjećuju da se nervozne bebe obično umire, a prestaju i mučni grčevi.

Blagotvoran je za kožu, smiruje I uklanja nesanicu, pomaže kod stresa i napetosti, brzo nadoknađuje minerale izgubljene pojačanim tjelesnim aktivnostima, posebno kod sportista.

Različite studije pokazuju kako su zdravstvene prednosti biljke rooibos goleme, pa su tako osim navedenog neka istraživanja pokazala da štiti od kardiovaskularnih bolesti te spriječava srčana oboljenja.

Također je otkriveno kako i u nekim slučajevima preventivno djeluje protiv nastanka raka.

Flavonoidi u njemu mogu štititi od neželjenih genetskih oštećenja stanica, a čaj povećava proizvodnju antitijela.

Stručnjaci procjenjuju da pruža zaštitu i od oboljenja jetara i debelog crijeva. Japanska istraživanja potvrdila su kako rooibos znatno smanjuje svrb u bolesnika s dermatitisom

Rooibos se preporučuje ne samo zbog bogatog udjela željeza (0,07 mg na 200 ml čaja), već i zbog dodatnih mikroelemenata koji pospješuju njegovu apsorpciju te vrlo niskog udjela tanina, koji je inače otežava.

Zbog toga željezo u ovome obliku ne uzrokuje probavne smetnje i zatvore.

