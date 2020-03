Ljudsko tijelo reaguje na koronu kao i na gripu

MELBURN - Australijski naučnici ostvarili su uvid u način na koji se imunološki sistem čovjeka bori protiv virusa korona i identifikovali četiri vrste imunoloških ćelija koje je ljudsko tijelo proizvelo za borbu protiv korone.

Kako je objavljeno u časopisu "Nejčer medisin" /Nature medicine/, istraživanje pokazuje da se ljudi oporavljaju od novog virusa slično kao od gripe.

Nove ćelije koje proizvodi ljudsko tijelo u borbi sa virusom primjećene su praćenjem Kineskinje sa blagim do umjerenim oblikom bolesti, koja prethodno nije imala zdravstvenih problema. Naime, 47-godišnja žena iz Vuhana javila se u bolnicu u Australiji. Oporavila se u roku od 14 dana. Tri dana prije nego što se njeno zdravstveno stanje počelo poboljšavati u krvotoku su primijećene specifične ćelije, koje se javljaju i kod oboljelih od obične gripe, i to u, otprilike, isto vrijeme prije oporavka. Desetak naučnika, kako prenosi "Bi-Bi-Si", radilo je od jutra do večeri četiri sedmice da bi dobili te analize. Naučnici objašnjavaju da prepoznavanje trenutka kada imunološke ćelije tijela napadaju virus može pomoći da se predvidi tok virusne bolesti. Australijski ministar zdravlja Greg Hant smatra da ovo otkriće može pomoći u ubrzavanju pripreme vakcine i potencijalnog liječenja zaraženih pacijenata. Naučnici sada nastoje da otkriju zašto je imunološki odgovor na virus korona slabiji kod pacijenata koji imaju teže oblike bolesti.