Lubenica: slatka, ružičasta i puna zdravlja

Velikoj većini ljudi vrućine smanjuju apetit. Kada se digne živa u termometru, ljudi se prebacuju na laganiju hranu: više voća i povrća. To nije problem jer tokom ljeta sve to postane dostupno. I tada bi trebali jesti što više lubenice. Ona nije voće mada je slatka! Radi se o povrću iz porodice tikvi koje dolazi iz Afrike. Tako bar tvrde na Wikipediji. Iako vam se možda čini da se radi o povrću koje je samo voda, to nije tačno.

Lubenica je bogata svakakvim dobrim sastojcima koji pozitivno utiču na vaš organizam.

Donosimo vam devet razloga zašto bi trebali jesti lubenicu.

1. Srce ostaje zdravo

Lubenica sadrži aminokiselinu citrulin koja se pretvara u arginin. To je pak spoj potreban za proizvodnju dušikovog oksida koji je vrlo važan za normalan rad srca.

Studije ukazuju da lubenica smanjuje nivo holesterola u krvi te sprječava nastanak ateroskleroze.

2. Lubenica jača imunitet

Lubenica sadrži vitamine B6, B1 i vitamin C te je bogata manganom. Svi ti vitamini i minerali uključeni su u rad imunog sistema.

Djeca je vole, a jača im imunitet.

Dokazano je i da konzumiranje lubenice dobro djeluje protiv upala.

3. Može pomoći u prevenciji pojave raka

U lubenici ima flavonoida poput luteina, likopena i beta-karotina.

Ti spojevi djeluju dobro u zaštiti ćelija te tako mogu utjecati na prevenciju raka.

4. Uz lubenicu možete smršavjeti zdravo

Dolazimo do onog dijela kojeg vole sve žene i djevojke. Lubenica srednje veličine sadrži oko 18 grama vlakana dok je ostalo voda. Lubenica je ono što Amerikanci nazivaju "super food", odličan izbor za sve koji na svom putu skidanja kilograma žele ubiti osjećaj gladi.

Osim toga, lubenica je izuzetno siromašna kalorijama. Ima samo 30 kalorija na 100 grama.

5. Lubenica je odlična prije vježbanja

Nakon vježbanja nam se baš i ne jede. Lubenica je u tim situacijama odličan izbor.

Lubenica vam može pomoći i kod drugog problema koji vam se javlja prilikom vježbanja - kod mišićne groznice.

Sok od lubenice umanjuje bol u mišićima

Sok od lubenice (samo trebate ubaciti lubenicu bez koštica u blender) koji popijete prije vježbanja može umanjiti bol u mišićima.

Razlog tome je što je lubenica bogata aminokiselinom L-citrulin koji u tijelu potiče stvaranje L-arginina koji pak opušta žile i poboljšava cirkulaciju.

6. Tikva dobra za rad bubrega

Lubenica je prirodan antioksidans, a to svoje svojstvo duguje visokom postotku vode i minerala. Velike količine vode u lubenici čiste toksine iz organizma i pomažu bubrezima da se riješe tečnosti.

7. Bolje će se vidjeti uz lubenicu

Možda je ružičasta, ali je baš poput mrkve bogata beta karotinom koji u tijelu postaje vitamin A.

Taj vitamin sprječava očne bolesti poput noćnog sljepila.

8. Britak um uz lubenicu

Vitamin B6 iz ovog slatkog povrća odličan je za rad malih sivih ćelija. Znači: lubenicu bi trebali jesti svi koji još uče.

9. Stimulacija za bolji seksualni život

Ne bi vjerovali, ali vodenasta lubenica dobra je i za erektilnu funkciju. Opet se vraćamo na aminokiselinu citrulin koja poboljšava rad krvnih žila.

Lubenica je zdrava, slatka, vodena… i kilogram stoji tek nekoliko kuna.

Nemojte si dozvoliti da ljeto prođe, a da je ne jedete svaki ili bar svaki drugi dan.

Uvijek osigurajte svoju dnevnu dozu vitamina i minerala.

(eljekarna24.hr)