Magična dijeta: Za tri dana tri kilograma skida

Krompir goji, mišljenje je koje je ustaljeno i mnogi ljudi na dijeti ga izbjegavaju. Ipak, ovo povrće ima malo kalorija i glavna suština je u tome na koji način ga pripremate.

Među efikasnim dijetama, kojima svi obično pohrlimo nakon praznika, nalazi se i krompir dijeta koja može pomoći pri gubljenju kilograma. Traje samo tri dana, mada postoje varijante od pet, sedam i četrnaest dana. Dijeta ne pravi veliki finansijski izdatak, a osim krompira uglavnom se konzumira i nemasni jogurt.

Krompir na 100 grama sadrži svega 76 kalorija, što je manje i od čaše ceđene pomorandže, a sadrži vlakna koja regulišu varenje i čine nas sitima. Osnovna greška koju pravimo je u samoj pripremi krompira. Ukoliko spremate pomfrit, krompir upija ulje i postaje visokokaloričan i nezdrav. Pored toga, različiti kalorični prelivi s dodacima margarina ili putera takođe mogu od ove namirnice stvoriti neprijatelja vaše vitke linije.

Trodnevna dijeta s krompirom je vrlo restriktivna i zato nije preporučljivo da je držite duže od preporučena tri dana. Kuvani krompir ne smete zameniti prženim,jer u tom slučaju dijeta neće biti efikasna. Naravno, treba da ste zdravi i da se posavetujete s vašim lekarom.

Prvi dan

Doručak: jedan kuvani neposoljeni krompir i čaša nemasnog jogurta

Ručak: dva kuvana krompira bez soli i čaša nemasnog jogurta

Večera: dvije čaše nemasnog jogurta

Drugi dan

Doručak: jedna čaša nemasnog jogurta

Ručak: dva kuvana krompira bez soli i čaša nemasnog jogurta

Večera: jedan kuvani neposoljeni krompir i čaša nemasnog jogurta

Treći dan

Doručak: jedan kuvani neposoljeni krompir

Ručak: jedan kuvani neposoljeni krompir i čaša nemasnog jogurta

Večera: čaša nemasnog jogurta

Tokom trodnevne krompir dijete moguće je izgubiti od tri do pet kilograma. Dobar deo je višak tečnosti i crevnog sadržaja, ali to je jako bitno da biste posle ove dijete omogućili digestivnom traktu da bolje apsorbuje hranljive materije i da se manje gojite. Vrlo je važno kada prekinete ovu dijetu da se ne vratite odjednom na stari režim ishrane. Povećavajte obroke postepeno kako ne biste izazvali jojo efekat.

Osim što ćete izgubiti kilograme, ova dijeta pomoći će vam da očistite organizam od toksina. Naš organizam je svakodnevno izložen različitim otrovima iz vazduha, hrane, lijekova i kozmetičkih proizvoda. Povremenom trodnevnom detoksikacijom pomoći ćete svom organizmu da se očisti od otrova i tako spriječiti pojavu mnogih bolesti.

Izbjegnite jojo efekat

Ukoliko želite da trajno zadržite novu kilažu, potrebno je da unesete neke trajne promjene u životne navike. Prije svega, da rjeđe jedete slatkiše i pijete gazirane sokove, te da ne koristite proizvode na bazi bijelog brašna, poput hljeba i tjestenina.

A osim promjena u ishrani, i povećana fizička aktivnost uticaće na lakše održavanje vitke linije. Tri puta nedjeljno po pola sata trčanja zasigurno će ubrzati vaš metabolizam i potrošiti veliki broj kalorija. Trčanje možete zamijeniti i brzim hodom, što je mnogo bolja opcija za početnike dok ne steknu kondiciju, a gotovo je jednako efikasna.

Ukoliko niste skloni treninzima i vrlo vam teško padaju, potrudite se da idete pješke kada god je to moguće. Do obližnje prodavnice, drugarice koja je na nekoliko kilometara od vas ili na peti sprat do vašeg stana, sve će to vrlo pozitivno uticati na vašu liniju, prenosi 24sedam.rs.

