Magnezijum, mineral neophodan za većinu funkcija u organizmu

​Magnezijum je jako važan mineral za ljudsko zdravlje. Kao četvrti najzastupljeniji mineral u ljudskom tijelu, esencijalan je za zdrave kosti, srce, mišiće i živce. Pored toga pomaže tijelu da kontroliše energiju, šećer u krvi, krvni pritisak i mnoge druge procese.

KOLIKO MAGNEZIJA TREBA DA UNOSIMO TOKOM DANA?

Postoje dva tipa esencijalnih minerala koji su potrebni ljudskom tijelu: makro i minerali u tragovima. Magnezijum je jedan od sedam makro elemenata, što znači da vam je svakog dana potrebna relativno velika količina kako biste ostali zdravi.

Količina magnezijuma koja vam je potrebna tokom dana zavisi od vaših godina i od pola. Prema riječima doktora, ovo su količine magnezijuma koje treba unijeti na dnevnom nivou - od rođenja do šest mjeseci 30 mg, od sedam do 12 mjeseci 75 mg, od jedne do tri godine 80 mg, od četvrte do osme godine 130 mg, od devet do 13 godina 240 mg, od 14 do 18 godina 410 mg za dječake i 360 mg za djevojčice, preko 18 godina 400 - 420 mg za muškarce i 310 - 320 mg za žene.

NAMIRNICE BOGATE MAGNEZIJUMOM

Ovaj mineral možete naći u mnogim namirnicama. Može biti teško odrediti količinu magnezijuma koja se nalazi u namirnicama jer nadležne institucije ne zahtijevaju da se količina magnezijuma nađe na deklaraciji, osim ako je određenom proizvodu dodan ovaj mineral pa su obavezni o tome obavijestiti potrošače. Ako se zdravo hranite ili se držite dijete kao što je na primjer mediteranska dijeta, vjerojatno unosite dovoljnu količinu magnezijuma na dnevnom nivou. Ako pojedete trideset grama orašastih plodova, unijeli ste dovoljnu količinu magnezijuma za taj dan. Jedite i banane, špinat, tamnu čokoladu, avokado...

VAŽNOST

Oko 60 odsto magnezijuma prisutno je u našim kostima i zubima. Upravo iz tih razloga on igra važnu ulogu u održavanju zdravlja kostiju i zuba, a manjak ovog minerala može dovesti do pojave osteoporoze. Preostalih 40 odsto magnezijuma nalazi se u ćelijama mekog tkiva koje se nalazi u cijelom organizmu. U ovim ćelijama, mineral veže ključne molekule: protein, nukleinske kiseline i lipide. Ovo vezivno djelovanje je ono što molekule čini sposobnim da obavljaju svoj posao, poput stvaranja proteina, replikaciju i popravak DNK. Iz ovih razloga, nedostatak magnezijuma povećava rizik za obolijevanje od dijabetesa tipa 2, hipertenzije, kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara.

ZNAKOVI NEDOSTATKA MINERALA

Jako se rijetko događa da osobi nedostaje velika količina magnezijuma jer se on nalazi u mnoštvu namirnica, ali ipak nije nemoguće. Zdravi ljudi ne spadaju u rizičnu grupu kada je u pitanju ozbiljan manjak magnezijuma. Postoje posebna zdravstvena stanja koja mogu biti uzrok manjka ovog minerala. Kod ljudi koji pate od bolesti gastrointestinalnog trakta, dijabetesa tipa 2, hroničnog alkoholizma, kao i kod starih ljudi, može doći do ozbiljnog manjka magnezijuma u tijelu.

Rani znakovi nedostatka minerala