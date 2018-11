Majčina dušica - biljka bez ijednog štetnog sastojka

Poštovanje u narodu i široku primjenu u narodnoj medicini majčina dušica je svojski zaslužila. Ova biljka nema nijedan štetni, toksični sastojak, pa može da se pije bez vremenskog ograničenja i u neograničenim količinama. Poznata je i po nazivima popovac, materka, tamjanika, divlji bosiljak, vreskovica.

Majčina dušica raste na sunčanim brežuljcima i padinama, po ivicama šuma, a često i na malim livadskim mravinjacima. Samo dvije kašičice majčine dušice zadovoljavaju čak 20 odsto dnevnih potreba organizma za gvožđem, a odličan je izvor i mangana - minerala koji poboljšava funkcionisanje mozga, održava zdravlje kostiju i kože te potpomaže formiranje hrskavice.

Potrebno joj je mnogo toplote i sunca, zbog čega se dobro drži na kamenitim površinama, kao i na planinskim pašnjacima kod kojih se iz zemlje oslobađa mnogo toplote. Bere se preko cijelog ljeta: po mirnom, toplom i sunčanom vremenu - od 10 časova prije podne do popodnevnih sati, jer je u to vrijeme najmirisnija.

Ne čupa se, već se cijela biljka siječe odgovarajućim makazama. Suši se u tankom sloju, na promajnom i toplom mjestu, zaklonjena od sunca i prašine. Povremeno je treba lagano prevrtati, da se što ravnomjernije osuši.

Čaj od majčine dušice ima antiseptičko dejstvo, efikasan je protiv spazma (grča) u bronhijama, razvodnjava sluz u plućima i pomaže pri njegovom izbacivanju. Zato se s uspjehom primjenjuje protiv kašlja kod djece. Pošto je veoma ukusan i lijepo miriše, mališani ga rado piju. Osim toga, uspješno djeluje i protiv crijevnih parazita, naročito dječjih glista.

U njenom su sastavu, između ostalog, borneol, karvakrol, timol, saponini, tanin, glikozidi, vitamini A, C, D, B-kompleks, magnezijum, fosfor, kalijum i cink.

Tradicionalno se upotrebljava za liječenje anemije, groznice, probavnih smetnji, zadaha i mamurluka.

Smatra se da je učinkovita protiv svih vrsta grčeva i da ublažava tegobe tokom PMS-a.

Umiruje živce, ali ne uspavljuje. Uzmite je ako patite od napetosti, uznemirenosti, nesanice, noćnih mora i glavobolja.

Djeluje kao:

antireumatik

antiseptik

antikoagulans

baktericid

afrodizijak

tonik

stimulant

relaksant

antiparazitik

prirodni konzervans i insekticid

Priprema čaja od majčine dušice

Važno je zapamtiti dva pravila:

• Nikad ne pripremati čaj u otvorenoj posudi

• Uzeti dovoljnu količinu biljke

Majčina dušica sadrži ljekovite sastojke koji lako isparavaju. Pripremom u otvorenom sudu oni ispare pa takav čaj nema ljekovita svojstva. Takođe ih nema ni ako je količina biljke nedovoljna. Da biste skuvali dobar čaj, kašičicu majčine dušice prelijte sa dva decilitra kipuće vode, poklopite i nakon pola sata procijedite.

Inhaliranje za lakše iskašljavanje

Inhaliranje majčinom dušicom imaće bolji učinak od pijenja čaja.

Na ovaj način ćete olakšati iskašljavanje i brže se riješiti bolesti. Inhaliranje je dobra hidratacija organizma vodenom parom, koja sadržava sastojke majčine dušice.

Biljni jastučići

U slučaju želučanih i menstrualnih problema i bolova, preporučuje se izrađivati zamotuljke od majčine dušice.

U njih se mogu staviti cvjetovi i stabljike. Prije spavanja možete ugrijati jastučić u mikrovalnoj pećnici pa staviti na stomak ili želudac. Ovi biljni jastučići mogu pomoći i kod reume.

TIMIJAN I(LI) MAJČINA DUŠICA?

Oboje su iz roda Thymus, timijan, punim imenom Thymus vulgaris, a majčina dušica Thymus serpyllum. Naoko vidljiva razlika između timijana i majčine dušice jeste to što timijan raste uspravno, a majčina dušica puže. To na tržnici nećete baš uočiti budući da su u tegli obje gusto posađene i habitus im ne dolazi do izražaja, ali promotrite bolje - ako stabljičice stoje uspravno, u rukama držite timijan; ako se valjaju prema ivicama tegle kao da su lagano sjele, držite majčinu dušicu. Takođe, timijan ima nešto uže listiće, lagano savijene prema dolje pa ako budu jedna do druge, lako ćete uočiti razliku.

Osim toga, timijanu iz pazušca listića rastu izbojci novih grančica, a majčina dušica ima tek listiće na kraćim peteljkama, a iz polegnute stabljike, odnosno vriježe, izbijaju uspravne mlade stabljičice.

Timijan cvate bijelim ili lagano ružičastim cvjetićima, a vjenčić je tamnoružičaste boje (oni pri vrhu listići prije cvjetića). Majčina dušica cvate tamnije ružičasto i cvjetići su koncentrisaniji pri samom vrhu stabljike. Razliku u aromi teško je opisati jer mirišu vrlo slično, a što se tiče ukusa, majčina dušica ima gorči ukus od timijana. Upravo iz tog razloga timijan koristimo u kuhinji. Budući da se radi o istom rodu, svojstva obje biljke vrlo su slična; jako su ljekovite, uglavnom se koriste za liječenje tegoba disajnih puteva, antiseptici su, što znači da ih treba konzumirati za prevenciju bolesti.