Metode za izbacivanje vode iz uha

Ljeto je i mnogi među nama ovih sedmica plivaju ili će plivati, a upravo je plivanje najčešći uzrok "zarobljavanja" vode u slušnom kanalu, premda se ono može dogoditi kod svakog izlaganja vodi, na primjer kod pranja kose. Kad se to dogodi, možemo osjećati škakljanje i pucketanje u uhu, uz određeni pritisak, a osjećaj se može širiti u čeljust ili grlo. Može se dogoditi i da ne čujete dobro ili da zvukove čujete prigušeno. Najčešće će voda brzo sama pronaći put van, ali ako se to ne dogodi, može doći do upale slušnog kanala koja se naziva i plivačko uho.

Zato je dobro znati kako sigurno izbaciti vodu iz uha. Evo nekoliko korisnih savjeta.

• Čim osjetite smetnju, lagano povucite kraj ušne resice prema dolje pa protresite ušnu školjku istovremeno lagano tresući glavom prema ramenu.

• Iskoristite silu težu - lezite nekoliko minuta na stranu na kojoj je smetnja, a pod glavu stavite peškir. Gravitacija bi trebalo da odvede vodu iz uha.

• Stvorite vakuum pomoću kojeg ćete izbaciti vodu. Nagnite glavu u stranu, a na uho stavite dlan. Nježno, ali brzo pokrećite ruku prema uhu i nazad izravnavajući dlan kad ga pritišćete uz uho i zaobljujući ga u oblik školjke kad ga povlačite.

• Voda nekad može ostati zarobljena u Eustahijevoj tubi koja povezuje srednje uho s područjem u pozadini nosnih otvora. U tom slučaju može pomoći sljedeća tehnika. Mali peškir namočite u vruću vodu i iscijedite ga. Nagnite glavu na zahvaćenu stranu i naslonite ručnik na spoljašnju stranu uha, ostavite ga tako 30 sekundi pa ga sklonite i ostanite tako cijeli minut. Ponovite postupak pet puta i voda bi trebalo da se oslobodi.

• Topao vazduh može pomoći da voda ispari iz zvukovoda. Stavite fen za kosu na najmanju jačinu i držite ga tridesetak centimetara od uha. Pomičite ga naprijed-nazad kako bi topao vazduh dospio u uho.

• Maslinovo ulje može pomoći pri sprečavanje infekciju uha i podstaknuti vodu da klizne van. Ugrijte malo maslinovog ulja u zdjelici na ugodnu temperaturu. Čistom kapaljkom ukapajte nekoliko kapi ulja u zahvaćeno uho. Lezite na suprotnu stranu desetak minuta, ustanite pa nagnite glavu kako bi iscurili i voda i ulje.

• Kad voda ne ide van iz Eustahijeve tube, ponekad može pomoći pokretanje čeljusti. Zijevajte ili žvaćite kaugumu kako biste smanjili napetost u Eustahijevoj tubi, potom nagnite glavu da voda iscuri iz uha. Moglo bi pomoći i sljedeće: duboko udahnite pa zatvorite usta i prstima nježno zatvorite nosnice. Polako izduvajte vazduh na nos, ne mičući prste. Čujete li kratak, puckav zvuk znači da se Eustahijeva tuba otvorila. Nagnite glavu da voda izađe iz uha. Nemojte duvati prejako da ne oštetite bubnjić.

• Pokušajte s još vode. Iako to može zvučati nelogično, dodatna voda može riješiti problem. Lezite na bok, pa u zahvaćeno uho pomoću čiste kapaljke ukapajte nekoliko kapi vode. Pričekajte pet sekundi i okrenite se zahvaćenim uhom prema dolje. Sva bi voda trebalo da iscuri.

Ako vam voda uđe u uho, ne smijete ništa gurati u uho, niti štapić za uši niti prst. Time možete samo pogoršati stanje tako što u uho možete unijeti bakterije, možete potisnuti vodu još dublje, možete oštetiti slušni kanal ili probušiti bubnjić. Problem je zapravo lako spriječiti - dok plivate, nosite plivaću kapu ili čepiće za uši, a kad izađete iz vode, temeljito peškirom obrišite uške.

