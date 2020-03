Mitovi o virusu korona: Da li bijeli luk i vitamin C zaista pomažu?

Virus korona nastavlja da se širi po cijelom svijetu, ali ono što je gore od same bolesti jeste tzv. infodemija, odnosno opasni mitovi koji su počeli da kruže.

Ustvari, toliko dezinformacija postoji o ovom virusu da je Svjetska zdravstvena organizacija upozorila da bi širenje lažnih i neutemeljenih informacija moglo da dovede do veće rasprostranjenosti bolesti.

Vitamin C štiti od virusa korona

Mnogi vjeruju da će se redovnom upotrebom vitamina C, zaustaviti prehladu. Međutim, trenutno nema čvrstih dokaza na bilo koji način vitamin C pomaže u odbrani od virusa korona. Kineski zdravstveni radnici oboljelima od svakodnevno daju vitamin C, ali još uvijek nije poznato da li im je on pomogao da se oporave.

Ispijanje vode na svakih 15 minuta "ispira" Covid-19

Neki su tvrdili da bi trebalo osigurati redovnu hidraciju jer je važno da usta i grlo ostanu uvijek vlažni.

Teorija kaže da ako pijete gutljaje vode na svakih 15 minuta, progutaćete virus, a u želucu će ga konačno ubiti želudačna kiselina. Da, treba da ostanete hidrirani, ali ovo nikako ne pomaže u uništavanju virusa.

Uklanjanje brade štiti

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti preporučio je muškarcima da obriju bradu kako bi se zaštitili od virusa korona.

Imali su čak i dobre argumente, da dlačice probijaju zaštitnu masku i mogu pokupiti virus. Ispostavilo se ni da to nije tačno, te da obrijani-neobrijani imate iste šanse da pokupite virus.

Sušači za ruke ubijaju virus

Kružile su i glasine da upotreba vrućeg vazduha iz sušača za ruke u trajanju od 30 sekundi može ubiti virus ako je na vašim ruakam. SZO kaže ni da to nije tačno.

"Da biste se zaštitili od novog virusa korona, češće treba da perete ruke, trljate sredstvima na bazi alkohola. Jednom kada su vam ruke očišćene temeljno ih osušite papirnim ubrusima. Virus poslije pranja ruku svakako ne može ni ostati na njima da bi ga sušač uništio", navode u SZO.

Jedenje bijelog luka sprečava infekciju

Dok jedenje belog luka može pomoći u liječenju obične prehlade, to vas neće spriječiti da se zarazite virusom korona.

Bijeli luk ima zdrava antimikrobna svojstva, ali ne postoje dokazi iz trenutne epidemije da je njegovo konzumiranje zaštitilo ljude od virusa korona.

Ispiranje nosa fizološkim rastrovom sprečava infekciju

Ne. Postoji nekoliko ograničenih dokaza da redovno ispiranje nosa fiziološkim rastrovom može pomoći ljudima da se brže oporave od prehlade.

Međutim, nije dokazano da redovno ispitanje nosa sprečava respiratorne infekcije.

Antibiotici ubijaju virus korona

Eh, da je tako jednostavno ne bismo ni imali ovu situaciju. Covid-19 je virus, pa prema tome, antibiotici se ne smiju koristiti kao prevencija ili terapija.

Antibiotici ne djeluju protiv virusa već samo protiv bakterija. Tek kada virus izazove bakterijsku infekciju, razmatra se uzimanje antibiotika.

(Telegraf.rs)