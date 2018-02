Mjesečeva dijeta: Do 3 kg manje u samo jednom danu

Sve što ste sakupili tokom praznika možete izgubiti već na početku godine. Neki će to učiniti vježbanjem, drugi pazeći šta jedu, a treći pridržavajući se kalendara Mjesečeve dijete, koja daje odlične rezultate, pogotovo ako se posti za vrijeme mladog i punog Mjeseca.

Riječ je o postu koji se sprovodi jednom sedmično radi mršavljenja ili uklanjanja štetnih tvari. Zbog usklađenosti s prirodnim ciklusima moguće je izgubiti i do tri kilograma za samo jedan dan. Na tabeli koja se nalazi u prilogu teksta naznačeni su datumi kada dijeta počinje. Potrebno je u datom danu i satu početi post od 24 sata, koji završava sutradan u isto vrijeme. U roku tih 24 sata ne smijete jesti apsolutno ništa osim piti vodu.

Nema štete za organizam

Snaga Mjesečeve gravitacijske sile te količina vode koju će tijelo zadržati temeljne su postavke ove dijete. U tom vremenu dolazi do povećanog izlučivanja tekućine, koju bi organizam inače zadržavao zbog loše i preobilne prehrane ili povećanog stresa. U samo jednom danu možete izgubiti i do tri kilograma, a da to nimalo nije štetno za vaš organizam niti ima uticaja na vaše fizičke i intelektualne sposobnosti.

Budući da 24 sata možemo funkcionisati na postojećim rezervama, ovaj jednodnevni post i ne predstavlja veći napor. Štaviše, omogućujete organizmu da se odmori, što posljedično pridonosi jačanju njegovih odbrambenih sposobnosti.

Oni koji redovno praktikuju ovu dijetu, kažu da se osjećaju bolje.

Izdržati jednostavni post, posebno znajući kakav će vam to rezultat donijeti, i to bez tableta za odvajanje tekućine, nije nimalo teško.

Uslov za mršavljenje još je samo jedan: tokom dana morate popiti dvije do četiri litre vode ili nekog svježe iscijeđenog prirodnog voćnog soka, a slatki čajevi, gazirani napici, alkohol i mlijeko su zabranjeni.

Mjesečeva dijeta nije primarno namijenjena smanjivanju suvišne težine (tjelesne mase), nego njenom održavanju i jačanju odbrambenih sposobnosti organizma. Ali, iskoristite li i desetinu šansi, izračunajte koliko je to kilograma manje, a sasvim bezbolno!

Dan nakon posta je važan

Osjećaj gladi obično se najviše javlja tokom poslijepodnevnih i večernjih sati pa je preporuka da se to vrijeme izdvoji za sebe i popije dodatna količina tekućine. Takođe je vrlo bitan i dan poslije posta, jer nakon što je organizam pročišćen i čula dobijaju na snazi pa se svi okusi i mirisi čine intenzivniji i privlačniji te se lako može dogoditi prejedanje, a time i nakupljanje novog masnog tkiva. Drugi dan treba unositi laganu hranu, puno salate, svježeg voća i tekućine. Preporučuje se i konzumacija supe, a od proteina bi trebalo unositi one lakše razgradive poput ribe i soje.

Kalendar Mjesečevih mijena

Želite li smanjiti težinu i očistiti organizam u saradnji s Mjesecom, potreban vam je njegov vozni red ili, bolje rečeno, raspored kretanja, koji vam donosimo za cijelu godinu. Uzeli smo u obzir i pomak sata, tako da ništa ne morate računati niti prilagođavati. Kalendar sačuvajte (izrađen je prema NASA tablici Mjesečevih mijena za ovu godinu).

TREĆA ČETVRT:

7.2. u 16.55

9.3. u 12.22

8.4. u 9.21

8.5. u 4.11

6.6. u 20.34

6.7. u 9.52

4.8. u 20.19

3.9. u 4.39

2.10. u 11.47

31.10. u 17.42

30.11. u 1.21

29.12. u 10.36

MLADI MJESEC:

15.2. u 22.06

17.3. u 14.14

16.4. u 3.59

15.5. u 13.49

13.6. u 21.45

13.7. u 4.49

11.8. u 11.59

9.9. u 20.02

9.10. u 5.47

7.11. u 17.02

7.12. u 8.21

PRVA ČETVRT: