Mlada Dervenćanka na TikToku edukuje ljude o životu sa dijabetesom

DERVENTA - Devetnaestogodišnjoj Ivani Simić iz Dervente dijagnostikovan je dijabetes tip 1 prije osam godina, ali kako ova mlada djevojka kaže u razgovoru za "Nezavisne novine", ona dijabetes doživljava kao stanje, a ne bolest, i nije dozvolila da je činjenica da sebi mora davati inzulin sputava u bilo kom segmentu života.

Upravo je ova mlada Dervenćanka kao i većina njenih vršnjaka napravila nalog na društvenoj mreži TikTok, koja je sasvim slučajno postala platforma gdje, između ostalog, govori i o životu sa dijabetesom, ali i o svojoj strasti prema plesu, za koji kaže da je njena mirna luka i dodaje da svaki slobodan trenutak posvećuje plesu.

"Iako TikTok nisam napravila iz razloga da govorim o dijabetesu, i kada ga prelistate, tamo je sadržaj kao i kod većine djevojaka mojih godina, ali zbog senzora na ruci, koji je bio čudan ljudima i djeci, došlo je do toga da ja sad imam više od 153.000 pratilaca. Iskreno, nisam se osjećala prijatno da snimam video u kome govorim, jer mnogi, pa i ja, ne žele da se snimaju, jer se plaše mišljenja drugih ljudi i osuda. Međutim, shvatila sam da ljudi ne znaju mnogo o dijabetesu, i zašto onda da ne iskoristim ovu platformu i edukujem ljude o senzorima", priča Ivana i dodaje da je bilo raznih komentara, a pitali su čak i da li je čipovana.

"To je meni bilo smiješno, ali sam shvatila da je zaista potrebno edukovati mlađe generacije o dijabetesu. Nakon mog prvog videa, tek onda su počeli da mi pišu, javljala su mi se djeca koja i sama imaju dijabetes i imaju poteškoće zbog toga, a javilo mi se i dosta majki. Mnogi me pitaju za simptome i svi video-sadržaji u kojima govorim o dijabetesu dugo drže pažnju ljudi i izazivaju dodatna pitanja. Tako je došlo do toga da ja mogu reći da sada imam publiku na ovoj platformi, ali sve je došlo spontano", rekla je Ivana.

Ističe da će vjerovatno nastaviti da snima sadržaj o dijabetesu, kao i da uvijek gleda da taj sadržaj nadoveže na neki komentar, pa makar to bio i negativan komentar.

"Imam osjećaj da sam već sve rekla i objasnila o dijabetesu, ali uvijek se ukaže prilika za novi sadržaj. Drago mi je da dižem svijest o životu sa dijabetesom, ali i da svi shvate da nije kraj kada se dobije dijagnoza dijabetes tip 1. Jer dijabetes nas ne ograničava u svakodnevnom životu i mi koji živimo sa dijabetesom možemo da živimo normalno, a većina nas se zdravo hrani, trenira, samo što mi dodajemo inzulin, koji nemamo u svom organizmu. Ljudi na dijabetes ne treba da gledaju kao na neku strašnu bolest, jer imala sam i dosta komentara gdje me sažaljevaju, u smislu, ah kako lijepa djevojka, a ima dijabetes. To je, prema mom mišljenju, ružan komentar, jer uvijek kažem, ljudi koji boluju od dijabetesa nisu šugavi, nije zarazna bolest, već stanje, i malo drugačiji način života", objašnjava Ivana.

Prema njenim riječima, njen život je postao drugačiji kada je imala 11 godina i u jako kratkom periodu smršala oko 15 kilograma.

"Majka je vidjela te zabrinjavajuće promjene i odlučila da uradimo nalaze u privatnoj laboratoriji, gdje nisu odmah radili nalaz šećera, ali mama je insistirala, jer shvatila je da nešto nije u redu, iako nije sumnjala na dijabetes, ali nazovimo to majčinskim instinktom. Kada su dobili rezultate, hitno su nas nazvali i rekli da moram za Doboj ili Banjaluku, jer je šećer bio 37,4, što je bukvalno pred komu. To veče da nisam otišla u bolnicu, ko zna šta bi bilo", priča Ivana i napominje da su joj doktori rekli da pretpostavljaju da je dijabetes prouzrokovao rotavirus, jer, kako kaže, niko u njenoj porodici nije prije bolovao od dijabetesa.

"Ja sam svoje novo stanje prihvatila iznenađujuće dobro, ali ne znam kako bih reagovala da sam sada otkrila da imam dijabetes. Ovo je bolest modernog doba, i ja sam još u bolnici, sa 11 godina, sama sebi počela da dajem inzulin, a i moje okruženje je prihvatilo novu realnost, iako znam da je dosta ljudi imalo problema i neprijatnih situacija. U to sam se posebno uvjerila sada kada imam veliku platformu na TikToku, gdje mi se javljaju djevojčice, ali i njihove majke, kojima sam pomogla otvorenom pričom o svom stanju, jer znam da se dosta ljudi stidi davati inzulin na javnim mjestima, što zaista ne bi trebalo da bude slučaj", ističe Ivana.

Napominje da je za nju veći šok od njene dijagnoze bila činjenica da je i njena mlađa sestra Milica, godinu dana poslije nje, dobila istu dijagnozu.

"Mama i tata su pitali doktore nakon što sam ja dobila dijabetes da li postoji šansa, jer imaju još dvije kćerke, da možda neka od njih, takođe, oboli, i oni su rekli da su šanse jako male. Međutim, desilo se da je i kod moje sestre nakon prebolovanog rotavirusa došlo do pojave dijabetesa. Iskreno, meni je teže bilo to da prihvatim, jer ona je totalno drugačija od mene, a i imala je samo sedam godina. Bio je šok za sve i kada sam ja dobila dijabetes, a kamoli ona. Vjerujem da sam njoj dosta pomogla u smislu da je osjetila da nije sama u ovome, jer sam tu i ja. Pomagala sam joj oko jedinica inzulina, a ona bi meni onako mala dolazila da joj ja postavim senzor", prisjeća se Ivana i ističe da se nada da će još nekim djevojčicama biti podrška, baš kao što je i svojoj mlađoj sestri.

"Iako je više pozitivnih od negativnih komentara, uglavnom 'hejt' komentare dobijam od generacija mlađih od sebe, odnosno djece, ali bude tu i starijih ljudi koji pišu ružne stvari. Dosta njih je komentarisalo izgled mojih nogu, i ja sam osjetila da treba da objasnim o čemu se radi zbog mlađih djevojčica koje imaju dijabetes. Jedan period svog života sam konstantno sebi inzulin davala u noge, što ne bi trebalo da se radi, ali bila sam mala i mislila sam da to nije problem. Kada dajete inzulin, trebalo bi da to radite u krug, ili tačnije ubrizgavate inzulin u ruke, noge, stomak. Ja sam sebi inzulin davala u noge duže vrijeme, bez rotiranja, i desilo se da se inzulin jednostavno počeo taložiti na tim mjestima, i tada se naprave grudvice i izgleda malo izdignuto. Kod mene to i nije toliko vidljivo jer stalno treniram, pa izgleda kao veliki kvadriceps. Neko to primijeti, neko ne, ali dese se i ružni komentari, pa sam i to iskoristila da edukujem one koje to stvarno interesuje i taj video je imao većinom pozitivne komentare i ima najviše pregleda i na hiljade komentara", zaključila je Ivana.

