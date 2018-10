Moždani udar - bolest koja udara iznenada čak i zdrave

BANJALUKA, TUZLA - Moždani udar mi se desio prošle godine na ulici, bila sam na službenom putu, ruke su mi se oduzele i nisam mogla da govorim, ali sam sve vrijeme bila svjesna, ispričala nam je u Banjaluci Ognjena Šurlan povodom obilježavanja Svjetskog dan borbe protiv moždanog udara.

"Imala sam 42 godine kada mi se to desilo i srećom velikih posljednica nisam imala. Nakon nekog vremena sam počela da radim", priča ona.

Prema njenim riječima, oporavak je tekao polako.

"Nisam bila spremna da prihvatim da se to meni desilo, trebalo mi je vremena da to prihvatim psihički, budući da sam bila izuzetno zdrava osoba", kazala je Šurlanova.

Kaže da nisu otkrili konkretan uzrok moždanog udara i dodaje: "Vjerovatno stres i premor, možda i genetska predispozicija."

Radnici Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) RS danas su na Trgu Krajine u Banjaluci zainteresovane građane upoznali sa znakovima i simptomima ovog oboljenja i načinima prevencije, te besplatno mjerili krvni pritisak i šećer u krvi.

Vlado Đajić, generalni direktor UKC RS, istakao je da je služba u UKC RS koja se bavi prevencijom i tretmanom moždanog udara na evropskom i svjetskom nivou.

Siniša Miljković, načelnik Klinike za neurologiju i predsjednik Udruženja neurologa RS, ističe da je moždani udar jedno od najčešćih oboljenja u RS i u okruženju.

"Svake godine imamo oko 4.500 novooboljelih od moždanog udara, a obično dolazi do oštećenja govora, do slabosti ruke ili noge, do iskrivljenosti lica", navodi on.

Prema njegovim riječima, najvažnije je da pacijenti u kraćem roku dođu u bolnicu, te da im se pruži trombolistička terapija.

Miljković ističe da postoje faktori rizika na koje se može uticati.

"Životna dob je faktor rizika na koji nije moguće uticati, ali postoje i faktori na koje je moguće uticati, poput pušenja, visokog krvnog pritiska i masnoće u krvi, kao i poremećaj ritma srca. Prestanak pušenja za četiri do pet puta smanjuje rizik od moždanog udara. Oko 90 odsto pacijenata koji su imali moždani udar imali su i povišen holesterol u krvi. Značajan faktor je i začepljenje krvih sudova na vratu koje se lako otkriva ultrazvučnim pregledom", rekao je Miljković.

Zoran Vujković, specijalista neurologije UKC RS, ističe da je ultrazvuk najvažnija dijagnostička metoda u prevenciji moždanog udara, a kojom ljekari utvrđuju patološke promjene na krvnim sudovima i da li je neko u riziku.

Svake šeste sekunde jednu osobu u svijetu pogodi moždani udar, a svaka šesta osoba ima rizik da ga doživi, rečeno je u Klinici za neurologiju UKC Tuzla.

"Svake godine zbrinemo oko 1.600 pacijenata, a oko 1.000 njih je sa moždanih udarom. Oko dvije trećine naših kapaciteta je određeno za te pacijente", rekao je Dževdet Smajlović, načelnik Klinike za neurologiju UKC Tuzla.