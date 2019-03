Muškarci bježe od vazektomije

BANJALUKA, SARAJEVO - Nijedan muškarac se u nekim od najvećih kliničkih centara u BiH u posljednje dvije godine nije podvrgnuo vazektomiji, a prema mišljenju stručnjaka, razlog tome je vjerovatno što bi muškarci to doživjeli kao da gube svoju muškost.

Naime, vazektomija je hirurška procedura za mušku sterilizaciju ili trajnu kontracepciju.

"Ta barijera, to neko uvjerenje, postoji u iskonu samog muškarca, u njegovom polnom određenju. Ako se na bilo koji način dovede u pitanje njegova muškost - znači da on gubi onu svijest koja je prisutna u njegovoj psihologiji. Oni smatraju da je to na neki način najteža uvreda", pojasnio je Ismet Dizdarević, sarajevski psiholog, te dodao da u psihološkom poimanju stoji da je seksualni nagon jedna od najvažnijih odlika muškarca, te da samim tim muškarci doživljavaju da automatski niko nema pravo da dovodi u sumnju njihovu muškost. Prema njegovim riječima, moguće je da muška populacija doživljava da će, ukoliko se podvrgne vazektomiji, to narušiti njegovo dostojanstvo i ugled i štetiti njegovoj ličnosti.

"Čim se radi o seksualnom nagonu, muško shvatanje je tu drugačije, različito je to u njegovoj svijesti. Zbog toga i vjerovatno zbog njihovog osjećaja da će izgubiti samopoštovanje, oni se ne podvrgavaju ovom zahvatu", istakao je Dizdarević. Međutim, dodaje on, ukoliko jedna medicinska ustanova smatra da bi to trebalo uraditi, onda nijedan pacijent nema razlog da to negira, pod pretpostavkom da bi ta aktivnost imala svoje medicinsko uporište.

Aleksandar Milić, psiholog iz Banjaluke, kazao je da su muškarci inače poznatiji po zatvorenosti nego žene kada se zalazi u okvire njihove ličnosti.

"Žene svoje namjere, potrebe, pristupe bolje ispoljavaju u odnosu na muškarce. Oni su dosta zatvoreniji i imaju rigidniji stav prema svemu, prema bilo kojoj pojavi, intervenciji ili promjeni", navodi Milić. Naglasio je da bi muškarcima i psihički teško pala ovakva intervencija, ali da je i kulturološki osnov jedan od bitnih razloga za nepodvrgavanje ovakvom zahvatu.

"Tu je u pitanju zatvorenost. To bi za njih bilo razobličavanje njihovog identiteta", pojašnjava Milić.

U UKC RS su za "Nezavisne" kazali da se u toku 2017. i 2018. godine nijedan muškarac nije podvrgnuo vazektomiji.

"Ona nema nikakvih štetnih posljedica. Osnovna namjera muškarca koji se podvrgava vazektomiji je nemogućnost začeća", pojasnili su u UKC RS.

U UKC Tuzla su kazali da ni u ovom kliničkom centru u toku 2017, a ni prošle godine, nijedan muškarac nije izvršio vazektomiju.

"U JZU Bolnica 'Srbija' Istočno Sarajevo od početka 2017. godine pa do danas nijedan muškarac nije izvršio vazektomiju", rekli su za "Nezavisne" u ovoj bolnici.

Nismo dobili odgovor da li je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu ijedan muškarac izvršio vazektomiju, a portparoli ovog kliničkog centra nisu odgovarali ni na naše telefonske pozive.