Na putu ka izlječenju od raka malim herojima važna svaka podrška

SARAJEVO, BANJALUKA - Mi, kao roditelji, i naša djeca živimo svih 365 dana u godini sa dijagnozom našeg djeteta i nama je potrebno da nas vide svakog dana, ali ako imamo priliku jednog dana u godini biti vidljiviji, svakako želimo da je iskoristimo.

Istakla je ovo u razgovoru za "Nezavisne novine" povodom 15. februara, Međunarodnog dana djece oboljele i liječene od raka, Atifa Buldić Bešić, portparolka Udruženja "Srce za djecu oboljelu od raka" iz Sarajeva, koja je inače i majka djeteta koje je vodilo bitku sa karcinomom.

Prema njenim riječima, na putu izlječenja najbitniji je medicinski aspekt liječenja djeteta, a jako je važan i kvalitetan program psihosocijalne podrške koja se kod nas zanemaruje na cijelom tom putu.

"Sa samom dijagnozom dođe i zaista težak period, gdje se roditelji i djeca od početka jako teško nose sa samim saznanjem da dijete ima malignu bolest, pa do samih hemioterapija, komplikovanog procesa liječenja, raznih nuspojava i svega što na tom putu dođe. Kao roditelj koji je to doživio iz iskustva znam da prolazimo kroz puno psiholoških stanja koja naša okolina teško razumije. Mislim da je to teško razumljivo onima koji nisu prošli kroz to", ističe Buldić Bešićeva te dodaje da roditelje i djecu najbolje razumiju psiholozi.

Prema podacima kojima raspolažu, a koji dolaze sa hematoonkoloških odjeljenja iz Tuzle i Sarajeva, tokom godine u Federaciji BiH se otkrije između 55 i 60 slučajeva malignih oboljenja kod djece.

U želji da djeci uljepšaju ne tako lijepe trenutke koje prolaze zbog borbe s karcinomom, u ovom sarajevskom Udruženju izrađuju i perike, pa su tako do sada napravili 73 perike i izvršili popravke na njih oko 15.

"Imamo puno donatora kose, ne samo iz naše države, nego i iz cijelog regiona, jako puno iz Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Slovenije, ali i drugih evropskih i svjetskih zemalja. Ljudi su oduševljeni projektom, oduševljeni su njegovim rezultatima. Gubitak kose je jako traumatičan i težak. Perika im pomaže da vrate sliku o sebi, pogotovo djevojčice. Njima je kosa dio njihovog identiteta i gubitkom kose gube jedan dio sebe", istakla je ona za "Nezavisne novine".

Milan Berić, predsjednik Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Banjaluka, u razgovoru za "Nezavisne novine" ističe da prema podacima kojima raspolaže u Republici Srpskoj na godišnjem nivou oboli od 30 do 35 djece, dok su 193 porodice bile korisnici Roditeljske kuće od njenog osnivanja 2016. godine.

"Roditeljska kuća je od nemjerljivog značaja, od velike pomoći za svu djecu i roditelje koji su trenutno suočeni sa liječenjem od maligne bolesti. To nije samo puki smještaj u Roditeljskoj kući. Tu je i psihosocijalna podrška koju imaju korisnici Roditeljske kuće, kako djeca, tako i majke, jer su one obično pratioci djece", kaže Berić.

Kako navodi, u Roditeljskoj kući se nalazi i škola koja pokriva potrebe osnovnoškolskog uzrasta kako djeca ne bi gubila godinu i polagala teške razredne ispite, već kako bi se nakon izlječenja mogla vratiti u svoja odjeljenja.

Takođe, nedavno su, vođeni primjerom iz Hrvatske i Srbije, pokrenuli i inicijativu kojom bi se djeci koja su bolovala od raka olakšao upis u srednju školu ili na fakultet.

"Mi ne tražimo da im se poklanjaju ocjene i ispiti, mi tražimo samo jednake mogućnosti. Dok su njihovi vršnjaci bili u školskim klupama i učili, oni su bili u bolnici i nisu imali iste mogućnosti", kazao je Berić za "Nezavisne novine" te dodao da je mališanima, kao i roditeljima, svaki vid podrške značajan.

Tokom prošle godine za liječenje 16 mališana u inostranstvu, koji su oboljelih od malignih bolesti, Fond solidarnosti Srpske izdvojio je oko tri miliona maraka.

"Većina mališana je u bolnicama u inostranstvu provela duži period, a odlaze i na kontrolne preglede. Djeca iz Srpske su upućivana u inostranstvo na liječenje uglavnom zbog različitih vrsta leukemija, neuroblastoma i drugih malignih bolesti, jer njihovo liječenje nije bilo moguće u našim zdravstvenim ustanovama, niti u Srbiji u ustanovama koje imaju ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Riječ je o izuzetno skupim liječenjima i za liječenje samo jednog djeteta u prošloj godini izdvojeno je oko 900.000 KM", istakli su iz Fonda solidarnosti za "Nezavisne novine", dodajući da su djeca liječena širom svijeta.

Da je podrška u svakom pogledu važna smatraju naši sagovornici, a podršku na putu izlječenja malim herojima godinama daju i "Nezavisne novine", koje su mališane koji se bore sa malignim oboljenjima odlukom uređivačkog kolegijuma izabrale za ličnost 2021. godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.