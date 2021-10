Načini da brže izliječite prehladu

​Prošlo je vrijeme kada zbog prehlade nismo izostajali sa posla.

Pandemija korona virusa natjerala nas je da promijenimo životne navike i da s mnogo više pažnje brinemo i o sebi i o drugima kada osjetimo simptome koji ukazuju na to da smo prehlađeni.

Kijavica, zapušen nos ili nos koji "curi", upala grla, bolovi u mišićima, glavobolja, pritisak u ušima, kao i privremeni gubitak čula mirisa, znaci su koji signaliziraju da bi trebalo da se izolujemo i pratimo stanje. Period inkubacije je uglavnom dva do tri dana, kada smo i najzarazniji po okolinu, a nedjelju dana po prestanku simptoma rizik po okolinu prestaje.

Kako bi trebalo liječiti prehladu? Narodni savjeti u vidu "rakijice i bijelog luka" nisu dobrodošli, jer nisu naučno utemeljeni. Ono što je, pak, dokazano jeste da bi trebalo da prehlađene osobe pridržavaju četiri pravila.

Hidrirajte se

Da bi tijelo pravilno funkcionisalo, neophodno je da budemo hidrirani. Napici koji sadrže vitamin C se preporučuju, ali ne garantuju da će doći do promjene simptoma. Ipak, limunada i čajevi sa vitaminom C sigurno neće škoditi.

Većina nas je od naših roditelja naučila da je čaj od šipka izvanredna stvar kad smo prehlađeni - ukusan je i pun vitamina C.

Odmarajte

Bez obzira na količinu obaveza koja vas čeka na poslu, u danima kad ste prehlađeni ostanite kod kuće. Boravak u domu ne znači u isto vrijeme i sjedenje za kompjuterom i obavljanje radnih zadataka - upravo suprotno. Kad ste prehlađeni, trebalo bi da najveći dio dana provedete u ležećem položaju.

Ako ste navikli da vježbate, napravite pauzu i sačekajte da vam se organizam oporavi. Fizičko iscrpljivanje i prehlada ne idu "ruku pod ruku". Organizmu je potrebna snaga da bi se izborio protiv neprijatelja. Teretana nigdje neće pobjeći, a kad se oporavite imaćete mnogo više energije da se posvetite fizičkim aktivnostima.

Ovo rješenje primjenjivali su i naši roditelji koji su, opet, to naučili od svojih roditelja. Ipak neki starinski savjeti mogu da budu od koristi.

Umirite bol u grlu

Ispiranje grla rastvorom vode i morske soli zaista može da pomogne. Ovo se ne preporučuje jedino djeci, jer je njihova sluzokoža osjetljivija nego kod odraslih.

Umjesto grgoljenja vode sa morskom solju djetetu koje se prehladilo ponudite kašičicu meda koju će lagano otapati u ustima.

Cink

Ovaj mineral jedan je od glavnih čuvara imuniteta kada je riječ o virusima koji izazivaju prehladu. Ali, i kod već prehlađenih cink može da pomogne u skraćivanju trajanja bolesti.

Konzumirajte tablete cinka u dozi koju vam je preporučio vaš ljekar.

(Telegraf.rs)