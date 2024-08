Nadima vam se stomak? Pročitajte koje će vam voće pomoći

Ako više ne možete da podnesete da se vam stomak odjednom nadima, dodajte jednu od ovih ukusnih voćki u svoj dnevni meni.

Nadimanje stomaka je čest problem i može biti neprijatno i ponekad bolno.

Razumjevanje različitih uzroka i načina za ublažavanje ovog neprijatnog stanja je ključno za ublažavanje simptoma.

Koji su uzroci nadimanja?

Jedan uobičajeni uzrok nadimanja je nakupljanje gasova u digestivnom traktu. Ovo može biti uzrokovano brojnim faktorima, uključujući gutanje vazduha dok jedete ili pijete, konzumiranjem hrane koja proizvodi gasove, kao što su pasulj i brokoli, ili prekomjerni rast bakterija u crevima. Kada se gasovi nagomilaju u crijevima, to može izazvati osećaj nadimanja i nelagodnost u stomaku, prenosi B92.

Još jedan čest uzrok nadimanja je netolerancija na hranu ili alergija. Vaše tijelo može imati poteškoća u varenju određene hrane, kao što su mliječni proizvodi ili gluten, što može dovesti do nadimanja, gasova i drugih probavnih simptoma. Vođenje dnevnika ishrane i eliminisanje potencijalnih pokretača hrane može pomoći u identifikaciji i efikasnom upravljanju ovim netolerancijama. Stres i anksioznost takođe mogu doprinijeti nadimanju. Ako ste pod hroničnim stresom, vaše telo oslobađa hormone koji mogu uticati na varenje i dovesti do nadimanja i drugih gastrointestinalnih problema. Vežbanje tehnika za smanjenje stresa kao što su meditacija, joga ili vežbe dubokog disanja mogu pomoći u ublažavanju nadimanja izazvanog stresom. U nekim slučajevima, nadimanje u stomaku može biti znak osnovnih zdravstvenih stanja kao što su sindrom iritabilnog crijeva (IBS), gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) ili inflamatorna bolest creva (IBD). Ova stanja mogu izazvati nadimanje, bol u stomaku i druge probavne simptome koji zahtijevaju medicinsku intervenciju radi pravilne dijagnoze i lečenja. Pored toga, hormonske fluktuacije, poput onih koje se javljaju tokom menstruacije ili menopauze, mogu doprinijeti nadimanju stomaka. Promene u nivou hormona mogu uticati na varenje i zadržavanje vode, što dovodi do nadimanja i nelagodnosti. Upravljanje hormonskim fluktuacijama hormonskom terapijom ili promjenama u načinu života može pomoći u ublažavanju simptoma nadimanja. Dehidracija takođe može doprinijeti nadimanju stomaka. Ako ne pijete dovoljno vode tokom dana, vaše tijelo može zadržati vodu u pokušaju da spriječi dehidraciju, što dovodi do nadimanja i zadržavanja vode. Pravilno hidrirani pijenjem vode tokom dana može pomoći u ublažavanju nadimanja i poboljšanju varenja. Određeni lijekovi takođe mogu da izazovu nadimanje jer mogu poremetiti ravnotežu crijevnih bakterija ili uticati na varenje, što dovodi do nadimanja i drugih probavnih simptoma. Konsultovanje sa svojim ljekarom o neželjenim efektima lijekova i potencijalnim alternativama može vam pomoći da se riješite neželjenih simptoma. Nedovoljna fizička aktivnost i sedentarni način života takođe mogu doprinijeti nadimanju stomaka. Ako rijetko vježbate, varenje se može usporiti, što dovodi do nadimanja i nelagodnosti. Uključivanje redovnih vježbi, kao što su hodanje, trčanje ili joga, u vašu dnevnu rutinu može pomoći u promovisanju zdravog varenja i ublažavanju nadimanja. Konačno, loš izbor u ishrani, kao što je jedenje masne ili prerađene hrane, može doprinijeti nadimanju. Ove namirnice mogu biti teške za varenje i mogu dovesti do gasova i nadimanja. Odabir uravnotežene dijete bogate voćem, povrćem, integralnim žitaricama i nemasnim proteinima može pomoći u promovisanju zdravog varenja i smanjenju simptoma nadimanja.

Koje voće smanjuje nadutost?

"Jedan od načina da poboljšate zdravlje crijeva je da jedete više hrane bogate vlaknima sa vitaminom C", objasnio je dr Džozef Salhab na svom TikTok profilu.

"Pokazalo se da ovo povećava dobre bakterije u crijevima i dobro je za zdravlje crijeva"

Američki gastroenterolog Džozef Salhab zato preporučuje da ako patite od nadimanja stomaka, konzumirate borovnice, urme, pitaju, kivi, guavu, papaju ili ananas. Dokazano je da ananas sadrži enzim bromelain, koji pomaže u razgradnji proteina u digestivnom sistemu i smanjenju upale. Ovo može pomoći u ublažavanju nadimanja i poboljšanju varenja.

Slično ananasu, papaja sadrži enzim koji se zove papain, koji takođe ima antiinflamatorna svojstva koja mogu pomoći u smirivanju digestivnog trakta i smanjenju nelagodnosti.

Bobičasto voće, kao što su jagode, borovnice i maline, koje su bogate antioksidansima i vlaknima, mogu pomoći u smanjenju nadimanja stomaka. Sadrži antiinflamatorna jedinjenja koja mogu pomoći u smanjenju upale u digestivnom traktu i ublažavanju nadimanja.

Kivi je takođe dobro poznat po svojim dobrobitima za varenje i može pomoći u smanjenju nadimanja jer je bogat vlaknima i sadrži enzime koji pomažu u razgradnji proteina u probavnom sistemu. Kivi takođe sadrži vitamine i minerale koji podržavaju zdravlje probave i smanjuju upalu.

Konačno, uključivanje raznovrsnog voća u vašu ishranu može pomoći u ublažavanju nadimanja stomaka i poboljšanju zdravlja probave. Voće kao što su ananas, papaja, lubenica, banane, bobice, kivi, citrusi, dinje, jabuke i kruške imaju jedinstvena svojstva koja vam mogu pomoći u tome. Izaberite svoje omiljeno voće i dodajte ga u svakodnevnu užinu kako biste održali optimalno zdravlje probave.

