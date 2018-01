Nagle promjene vremena izazivaju tegobe i kod zdravih

Temperaturne razlike, samo u toku dana, od proljetnih do minusa, oblačnog, kišovitog, vjetrovitog i snježnog vremena, nepovoljno utiču na organizam.

"Oni koji osjećaju predstojeću promjenu vremena osjećaju to četiri do čak 48 sati unaprijed. Period prilagođavanja na negativnu vremensku situaciju je dva do tri dana", objašnjava Jasminka Smailagić, klimatolog.

Čovjekov organizam ne može brzo da se pripremi i adaptira na nove vremenske uslove zbog čega su nagle promjene i najopasnije.

Istraživanja uticaja vremena pokazala su najčešću pojavu srčanih i moždanih udara, astmatičnih napada.

"Kad je niska temperatura dolazi do niza promjena u organizmu, koje se najčešće manifestuju vazospazmom i suženjem krvnih sudova, što djelimično može usporiti protok kroz te krvne sudove. Što može dovesti do smanjenog dopremanja kiseonika. To kod ljudi može dovesti do veće učestalosti angioznih bolova, a isto tako, zimi mi znamo da je veća učestalost akutnih infarkta", kaže profesor dr Dragan Simić, kardiolog.

Probleme osjećaju i mladi i djeca.

"Česte su respiratorne infekcije, gornjih i donjih disajnih puteva koje se mogu komplikovati i upalom ušiju i dolazi do pneumonije što je za malu djecu jako ozbiljno", pedijatar dr Dragana Radivojević.

Javljaju se i upale pluća, bronhija bubrežni i žučni napadi, vrtoglavice, glavobolje, nesanice. Stručnjaci savjetuju uzimanje terapije, smanjenu fizičku aktivnost i obavezan odlazak ljekaru.

