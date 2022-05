Najčešći simptomi anemije: Na šta posebno treba obratiti pažnju

Anemija se dešava kada je broj zdravih crvenih krvnih zrnaca u vašem tijelu prenizak.

Crvena krvna zrnca su krvne ćelije u obliku diska koje prenose kiseonik do organa i tkiva vašeg tijela. Svaki dio tijela treba da ima dovoljno kiseonika da bi efikasno funkcionisao. Mnogi simptomi anemije, kao što su umor i kratak dah, uzrokovani su smanjenom isporukom kiseonika vitalnim organima i tkivima vašeg tijela.

Crvena krvna zrnca sadrže protein bogat gvožđem koji se zove hemoglobin. Hemoglobin se vezuje za kiseonik u vašim plućima, omogućavajući crvenim krvnim zrncima da ga nose i isporučuju kroz vaše tijelo. Anemija se mjeri prema količini hemoglobina u krvi.

Postoji mnogo različitih vrsta i uzroka anemije. Neke vrste su blage i lako se liječe, dok druge mogu da izazovu potencijalno ozbiljne zdravstvene komplikacije, piše Healthline.

Šta uzrokuje anemiju?

Crvena krvna zrnca se proizvode u vašoj koštanoj srži i imaju prosječan životni vijek od 100 do 120 dana. U prosjeku, vaša koštana srž proizvodi 2 miliona crvenih krvnih zrnaca svake sekunde. Otprilike 1 procenat vaših crvenih krvnih zrnaca se uklanja iz cirkulacije i zamjenjuje svakog dana. Svaki proces koji negativno utiče na ovu ravnotežu između proizvodnje crvenih krvnih zrnaca i uništavanja može izazvati anemiju. Uzroci anemije se generalno dijele na one koji smanjuju proizvodnju crvenih krvnih zrnaca i one koji povećavaju uništavanje ili gubitak crvenih krvnih zrnaca.

Koji su simptomi anemije?

Mnogi simptomi anemije povezani su sa nedostatkom kiseonika koji se snabdijeva organima i tkivima tijela. Anemija je uglavnom praćena simptomima koji se opisuju kao:

umor

slabost

vrtoglavica

glavobolja

blijeda koža, desni ili nokti

hladne ruke i noge

otkucaji srca koji su veoma brzi

bolovi u grudima

nesvjestica

