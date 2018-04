Najefikasniji lijek za migrenu uskoro na tržištu, prošao testiranja?

Novi lijek koji bi ljudi ubrizgavali sami sebi mogao bi biti novi spas za sve one koji pate od migrena.

Rezultati istraživanja pokazuju da antitela lijeka Erenumab mogu biti najefikasnija pomoć kod napada migrene i to u više od polovine slučajeva.

„Erenumab“ je lijek koji se sastoji od laboratorijski stvorenih antitjela koja blokiraju nervne puteve u mozgu, nazvane CGRP. Ovo je prvi lijek u dvadeset godina za koji je dokazano da može spriječiti napade migrene.

Lijek bi se davao putem malog uređaja, kao kod dijabetičara i testiran je na pacijentima kojima četiri različita liječenja nisu ublažila migrenu.

“Ljudi koji su učestvovali u studiji su bili teži slučajevi koji pate od migrenoznih napada, što znači da sve prethodne terapije nisu djelovale na njih. Rezultati naše studije pokazuju da je Erenumab smanjio prosječan broj napada migrene za više od 50 odsto na mjesečnom nivou, kao i da je na njega reagovala trećina učesnika u studiji“, kaže dr Uve Rojter sa Unvierziteta u Berlinu.

Migrene su neurološki poremećaj koji karakterišu jake glavobolje u različitim rangovima – od blagih i retkih do bola koji dovodi do sljepila. Napadi mogu trajati od četiri sata do tri dana i sprečavaju pojedinca da živi normalnim životom.