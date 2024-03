Najpoznatije zdravstvene dobrobiti kafe bez kofeina

Kafa bez kofeina sviđa se mnogim ljudima koji su osetljivi na kofein ili samo pokušavaju da ga manje konzumiraju.

U njoj se nalazi gotovo 97 posto manje kofeina nego u običnoj kafi, ali zadržava ukus i osjećaj ispijanja ovog napitka. Međutim, postavlja se pitanje da li je pijenje kafe bez kofeina zdravije od obične kafe.

Kafa bez kofeina sadrži antioksidanse koji mogu da podrže zdravlje crijeva.

"Za zdravlje creva, kafa bez kofeina može pozitivno da utiče na rast korisnih crevnih bakterija zbog visokog sadržaja dijetalnih fenolnih jedinjenja, bez potencijalnih gastrointestinalnih smetnji koje ponekad izaziva kofein", kaže dijetetičarka Lauren Manaker.

Kako prenosi Eating Well, istraživanje iz 2022. godine, objavljeno u European Journal of Preventive Cardiology, pokazalo je da kafa bez kofeina, zajedno s mljevenom i instant kafom, može biti povezana sa smanjenim rizikom od razvoja kardiovaskularnih bolesti.

Ispitanici u istraživanju koji su dnevno pili od jedne do tri šoljice kafe bez kofeina imali su najmanji rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti.

Poboljšana funkcija jetre

Veliko istraživanje iz 2014. godine pokazalo je da je redovna konzumacija kafe i kafe bez kofeina povezana sa zdravijim nivoima jetrenih enzima, dovodeći u pitanje ideju da je to povezano s kofeinom. Istraživači koji stoje iza sprovedenog istraživanja smatraju da su antioksidansi, poput fenolnih jedinjenja, možda odgovorni za to, prenosi Eating Well.

(B92)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.