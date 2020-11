Namirnice koje sprečavaju gljivice

Ukoliko imate problem sa kandidom, gljivicama i svrabom - taj problem možete riješiti prirodnim putem uz pomoć sljedećih namirnica.

Prije svega izbjegavajte unošenje šećera u bilo kom obliku, čak i med. Tokom prvih nedjelja treba smanjiti i unos voća. Takođe izbegavajte hranu zasnovanu na gljivama i konzerviranu hranu, kao i sve namirnice koje se zasnivaju na procesima vrenja.

Ovih šest namirnica i vitamina su prave "ubice" kandide:

Jogurt, zahvaljujući kulturi acidophilus. Ova bakterija treba da se ponovo naseli na sluzokoži organa za varenje kako bi suzbile gljivice - to je ono što zovemo "dobrim bakterijama". Acidophilus možete kupiti i kao suplement, a tada ga koristite prema uputstvu.

Bijeli luk ima jako antigljivično dejstvo i treba redovno da ga koristite u hrani ili kapsulama.

Sok aloje vera takođe uništava gljivice. Uzimajte ga razblaženog sa vodom, po nekoliko kašičica dnevno.

Maslinovo ulje suzbija širenje kandide, zahvaljujući oleičnoj kiselini. Korisno je uzimati barem jednu kašiku dnevno, najbolje sa hranom.

Vitamin B u svim kompleksima je veoma koristan u borbi protiv gljivica.

Vitamin C treba uzimati u dozi od pola do jednog grama dnevno, jer podstiče odbrambene funkcije organizma. Za veće doze, konsultujte se sa svojim ljekarom

Treba da znate i šta doprinosi širenju kandide. To je, prije svega, korišćenje antibiotika, jer oni ubijaju ne samo štetne već i one "prijateljske" bakterije koje kontrolišu kandidu u crijevima. Takođe, rizično može da bude i korišćenje steroida. Tu spadaju i preparati na bazi kortizona kao i pilule za kontracepciju. Zatim, visok nivo šećera u tijelu i krvotoku, ishrana bogata šećerom, kao i šećerna bolest sama po sebi, pogoduju aktivnosti kandide s obzirom na to da se sve gljive najradije hrane šećerom. Faktori rizika su i svi oni koji slabe odbrambene (imune) funkcije, među koje spadaju i česte infekcije.

