Namirnice koje su eliksir mladosti

Podmlađivanje je uglavnom asocijacija na razne hiruške i antiejdž tretmane, ali moguće je tijelo i kožu podmladiti i hranom punom antioksidanasa, zdravih masti, vode i esencijalnih hranljivih materija.

Ako u organizam unosimo namirnice bogate nekim nutritijentima, naše tijelo će pokazati zahvalnost prvo kroz kožu. Ona je je često prvi organ koji pokazuje unutrašnje probleme.Istraživači su zaključili da je jedenje voća i povrća najsigurniji i najzdraviji način za podmlađivanje kože, ali i održavanje njenog blistavog izgleda.

Saznajte kojih 10 namirnica pomažu u podmlađivanju:

1. Potočarka - unutrašnji antiseptik

Zdravstvene prednosti potočarke su iznenađujuće.Ova ukusna i zdrava zeljasta biljka puna je kalcijuma, kalijuma, mangana, fosfora, kao i vitamina A, C, K, B-1 i B-2.

Potočarka djeluje kao unutrašnji antiseptik kože i pojačava cirkulaciju i isporuku minerala svim ćelijama tijela, što dovodi do poboljšane oksigenacije kože.

2. Crvena paprika

Crvene paprike su pune antioksidansa koji su najvažniji kada je u pitanju antiejidžing. Pored visokog sadržaja vitamina C, koji je dobar za proizvodnju kolagena, crvena paprika sadrži moćne antioksidante zvane karotenoidi.

Karotenoidi su biljni pigmenti odgovorni za jarko crvene, žute i narandžaste boje koje vidite u mnogim vrstama voća i povrća. Imaju različita anti-inflamatorna svojstva i mogu pomoći u zaštiti kože od oštećenja od sunca, zagađenja i eliminisanju toksina.

3. Papaja poboljšava elastičnost kože

Ova ukusna tropska voćka je bogata raznim antioksidansima, vitaminima i mineralima koji mogu pomoći da se poboljša elastičnost kože. Bogata je vitaminima A, C, K, kalcijumom,kalijumom, magnezijumom i fosforom, kao i B vitaminima.

Širok spektar antioksidanata u papaji pomaže u borbi protiv oštećenja slobodnih radikala i može odložiti znake starenja. Papaja takođe sadrži enzim zvan papain, koji pruža dodatne prednosti protiv starenja djelujući kao jedan od najboljih prirodnih antiinflamatornih agenasa.

4. Borovnice su riznica antioksidanasa

Još jedna čarobna bobičasta voćka za podmlađivanje kože su borovnice. One su bogate vitaminima A i C, kao i antioksidansom koji prkosi starenju, a koji se zove antocijanin. To je ono što borovnicama daje tamno - plavu boju.

Ovi moćni antioksidansi mogu pomoći u zaštiti kože od oštećenja izazvanih suncem, stresom i zagađenjem tako što ublažavaju upalni odgovor i sprječavaju gubitak kolagena.

5. Brokoli za podmlađivanje

Brokoli ima anti-inflamatorno dejstvo na kožu, odličan je protiv starenja i prepun je vitamina C i K. Sadrži razne antioksidanse, vlakna, folne kiseline, luteina, kalcijuma…

Brokoli možemo jesti sirov za užinu, ali ako imate vremena, blanširajte ga blago prije jela, jer su tako njegova svojstva još blagotvornija.

6. Špinat protiv starenja

Špinat je super hidratantna namirnica, prepuna antioksidansa koji pomažu da se kiseonikom “nahrane” tijelo i koža. Takođe je bogat vitaminima A, C, E i K, magnezijumom, gvožđem i luteinom.

Visok sadržaj vitamina C u ovom lisnatom, zelenom povrću povećava proizvodnju kolagena što koži omogućava da bude čvrsta i glatka. Ali to nije sve. Vitamin A kojm spanać obiluje pomaže i jačanju kose,, dok se pokazalo da vitamin K pomaže u smanjenju upale u ćelijama.

7. Moć oraha

Mnogi orašasti plodovi,posebno bademi, su odličan izvor vitamina E, koji može pomoći u obnavljanju kožnog tkiva, održavanju vlage kože i zaštiti od štetnih UV zraka.

Orasi čak sadrže i antiinflamatorne omega-3 masne kiseline, koje mogu biti od pomoći u ojačavanju ćelijske membrane kože, zaštiti od oštećenja od sunca, daju koži sjaj očuvanjem njene prirodne barijere.

8. Avokado za glatku kožu

Avokado je bogat masnim kiselinama koje se bore protiv zapaljenja koje promovišu glatku, gipku kožu. Oni takođe sadrže niz esencijalnih hranljivih sastojaka koji mogu spriječiti negativne efekte starenja, uključujući vitamine K, C, E i A, B vitamine, kao i kalijum.

Visok sadržaj vitamina A u avokadu može nam pomoći da odbacimo mrtve ćelije kože što će je učiniti blistavom. Sadržaj karotenoida takođe može pomoći u blokiranju toksina i oštećenja od sunčevih zraka, a od velike je koristi i u zaštiti od raka kože.

9. Slatki krompir podstiče obnavljanje ćelija

Narandžasta boja slatkog krompira potiče od antioksidansa zvanog beta-karoten koji se pretvara u vitamin A, koji pomaže u obnavljanju elastičnosti kože, podstiče obnavljanje ćelija i na kraju doprinosi mladalačkom izgledu kože.

Ovo ukusno korjenasto povrće je takođe odličan izvor vitamina C i E, a oba mogu zaštititi kožu od štetnih slobodnih radikala što je važno za održavanje sjaja i zdravlja ovog najvećeg organa na ljudskom tijelu.

10. Sjeme nara

Nar se vijekovima koristio kao ljekovito voće. Bogat vitaminom C i raznim moćnim antioksidansima može da zaštiti naše tijelo od oštećenja slobodnih radikala i smanji nivoe upale, prenose Vijesti.

