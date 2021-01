Namirnice koje treba da izbjegavate ako vam je stalo do zdravlja srca

Često zaboravljamo da ono što se nalazi na našem tanjiru itekako utiče na zdravlje srca.

"Hrana koja je zdrava za srce sadrži hranjive sastojke koji dokazano koriste kardiovaskularnom sistemu ili smanjuju rizik od razvoja srčanih bolesti snižavanjem lošeg LDL kolesterola i triglicerida u krvi, smanjenjem krvnog pritiska, kontrolom težine i poboljšanjem osetljivosti na insulin", kaže za Delish Renia Betejne, ljekar i autor knjige The One One One Diet, prenosi b92.

Omega-3 masne kiseline, kalijum, kalcijum, magnezijum, vlakna, fitonutrijenti i antioksidansi su najvažniji, a njihov udio je najveći u mediteranskoj hrani i DASH dijeti, pa su najbolji izbor za one koji žele da održe ili poboljšaju zdravlje srca.

Nauka podupire ovu teoriju. Kaže da jelovnik koji se bazira na žitaricama, orašastim plodovima i mahunarkama kao i na pomalo mliječnih proizvoda i masti zdravih za srce može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti za otprilike trećinu, navodi studija iz 2016. objavljena u časopisu Journal of the American College of Cardiology.

Koja onda hrana dobija crveno svijetlo kad je u pitanju zdravlje srca?

Evo spiska: obrađeni mesni delikatesi, hot dog, pečena piletina, pržena piletina, prženi krompirići, voćni smuti, zeleni sok, konzervisan opovrće, kapare, jogurt s ukusima, granola, margarin, gotova smrznuta jela, kečap, crveno meso, so, dresinzi za salatu, bijeli hleb, bijeli pirinač, sportski napici, energetski napici, pica, alkohol, puter od kikirikija bez masti, pahuljice sa šećerom.