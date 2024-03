Namirnice u borbi protiv proljećnog umora

Stiglo je proljeće, a vi ste pospani, koncentracija vam je slaba, umorni ste i osjećate nedostatak energije?

Mnogo ljudi je takvog stanja i to se zove proljećni umor. Dok se organizam ne privikne na duži dan, više temprerature i vremenske promjene karakteristične za ovo doba godine, sebi možete pomoći i izborom namirnica koje ćete pojačano unositi. Opštepoznato je da šećeri i rafinisani ugljeni hidrati pružaju brzi podsticaj, dok žitarice, mahunarke i cijela hrana daju održiviju energiju koja će održati tijelo duže.

Banane

Banane su možda najbolja brza užina za trajnu energiju. Iako su one dobar prirodni izvor šećera, takođe su bogate vlaknima koja pomažu u usporavanju varenja tog šećera. Banane sadrže korisne hranljive materije koje čine da se tijelo osjeća punim energije.

Avokado

Avokado je dobro zaokruženo voće u pogledu zdravstvenih vrednosti i hranljivih materija. Kako navodi sajt Medikal njuz tudej, avokado sadrži hranljive materije, proteine i vlakna koja mogu pomoći u održavanju nivoa energije tokom dana, a takođe, sadrži dobre masti koje mogu povećati nivo energije i učiniti hranljive materije rastvorljive u mastima dostupnijim u tijelu.

Jabuke

Jabuke mogu biti još jedna jednostavna užina koja tijelu daje trajnu energiju. Pored vlakana i hranljivih materija, jabuke sadrže mnogo antioksidanata koji se nazivaju flavonoidi, koji mogu pomoći u borbi protiv oksidativnog stresa i upale u tijelu.

Vitamin C

Mnogi vole narandže zbog svog ukusa, koji potiče od antioksidansa vitamina C. Vitamin C može pomoći u smanjenju oksidativnog stresa u tijelu i spriječiti umor. Prema jednoj studiji, mladi odrasli učenici muškog pola koji imaju više nivoe vitamina C mogu imati bolje raspoloženje i manje je vjerovatno da će doživjeti zbunjenost, bijes ili depresiju.

Riba

Riba je, generalno, odličan i lagan izvor proteina i vitamina B koji tijelu mogu da daju energiju tokom cijelog dana. Masne ribe u hladnoj vodi, kao što su losos, sardine i tunjevina, obično imaju više omega-3 masnih kiselina. Omega-3 masne kiseline mogu poboljšati funkciju mozga i smanjiti upalu u tijelu, što može biti uzrok umora kod nekih ljudi.

Jogurt

Jogurt, takođe, može biti izvor energije. Prirodni jogurt je bogat proteinima, mastima i jednostavnim ugljenim hidratima, koji daju energiju tijelu. Jogurt se takođe veoma lako jede u pokretu, što ga čini odličnom alternativom hrani iz automata.

Jaja

Jaja obezbjeđuju tijelu obilje proteina i hranljivih materija za održivu energiju. Veliko tvrdo kuvano jaje sadrži oko šest grama pouzdanog izvora proteina i pet grama masti, kao i vitamine i minerale koji pomažu da tijelo ostane punim energije i da se osjeća sito duže od drugih grickalica, prenosi "Politikin magazin".

Tamna čokolada

Ako pribjegavate često slatkišima, onda bi mogli da tu svoju želju zadovoljite tamnom čokoladom. Ona može biti jednostavan način za povećanje energije. Bogata, tamna čokolada obično ima mnogo manje šećera od mliječne čokolade. Manje šećera znači manje trenutne energije, ali više sadržaja kakaoa, a to znači više korisnih antioksidanata kao što su flavonoidi. Tamna čokolada može imati koristi za kardiovaskularni sistem tako što pomaže da se krv pumpa po tijelu. Ova krv nosi svjež kiseonik, što takođe može učiniti da se osoba osjeća budnije i energičnije.

