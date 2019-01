Napitak od samo dva sastojka koji treba da piju svi pušači

Ovaj napitak rješava problem iritantnog kašlja, izbacuje sluz iz pluća, a naročito se preporučuje pušačima.

Đumbir kao glavni čuvar zdravlja našao je odličnog saveznika - biber u zrnu.

Ova kombinacija je prirodni lijek za sve koji imaju sluz u grudima i pate od iritantnog kašlja. Vitamini i jak ukus ovog napitka učiniće da za nekoliko dana izbacite sluz iz grudi.

Dvije šolje vode sipajte u šerpu, a zatim dodajte do 8 parčića đumbira i jednu kašičicu bibera u zrnu. Poklopite šerpu i ostavite da se napitak kuva 5 do 7 minuta. Gotov napitak promiješajte, procijedite i zasladite sa kašičicom meda. Za brže djelovanje popijte 3 do 4 šolje napitka dnevno.