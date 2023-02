Narandža liječi i podmlađuje

Zbog sočnosti, slatkoće i bogatstva vitaminom C narandža je savršen međuobrok i dodatak mnogim jelima. Evo zašto je treba jesti svakog dana.

Jača imunitet

Prvo i osnovno - narandža je izvrstan izvor vitamina C. Jedna srednja naranča može ispuniti oko 72% dnevne potrebe za vitaminom C. A zašto je ovaj vitamin toliko bitan? Pa jedan od razloga je taj što je vitamin C zapravo antioksidans koji igra ključnu ulogu u obrani organizma od štetnih uticaja slobodnih radikala. Takođe, smanjuje upale u stanjima povezanim s imunološkim sistemom kao što je artritis. Iako je ovaj podatak sporan, istraživanja ukazuju na to da vitamin C igra važnu ulogu u jačanju imunološkog sistema, štiti organizam od prehlada, kašlja ili bilo kojih drugih uobičajenih infekcija.

Podmlađuje

Vitamin C je također uključen u sintezu kolagena - važne komponente za održavanje lijepe i zdrave teksture kože. Takođe, sprječava starenje i boranje kože. Osim vitamina C, naranče su bogate i vitaminom A koji pomaže u održavanju zdravlja kože. Želite li osvježiti svoju kožu, na lice stavite obloge od soka naranče. Tako ćete omekšati nadraženu kožu I potaknuti proizvodnju kolagena.