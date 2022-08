Naučnici: Ova vrsta sira ojačava kosti

Ako je vama ili nekome koga poznajete dijagnostikovana osteoporoza, onda ste daleko od toga da ste sami.

Oko 54 miliona ljudi u Sjedinjenim Državama ima osteoporozu, dok se smatra da oko 200 miliona ljudi širom svijeta ima bolest koja može oslabiti kosti i dovesti do gadnih lomova ili bolnih preloma, prema Klivlendskoj klinici, a da ne pominjemo broj ljudi koji su u opasnosti od razvoja osteoporoze.

Na sreću, postoje određene stvari koje možete da uradite i određena hrana koju možete da jedete kako biste spriječili osteoporozu. To uključuje da uvrstite određene vrste sira u redovnu ishranu, prenosi Eat This Not That.

U novoj studiji koja je nedavno objavljena u časopisu "BMJ Nutrition, Prevention & Health", 66 žena je podijeljeno u dvije grupe i zamoljeno da konzumiraju ili dve unce (57 grama ili šest kriški) sira Jarlsberg ili oko 1,75 unci (50 grama) sira Kamembert tokom randomizovanog kliničkog ispitivanja. Trebalo je da jedu sir koji im je dodijeljen šest nedelja, a nakon toga da provedu još šest nedelja konzumirajući drugi sir. Nakon testova krvi i nakon razmatranja određenih varijabli, oni koji stoje iza studije otkrili su da konzumiranje sira Jarlsberg pomaže u sprečavanju da kosti postanu tanje.

Ako niste upoznati sa sirom Jarlsberg, treba da znate da je to "blagi sir napravljen od kravljeg mlijeka, klasifikovan u kategoriju švajcarskih sireva".

Osim toga, dok su i Jarlsberg i Kamembert slični kada je u pitanju sadržaj masti i proteina, stručnjaci ističu da Jarlsberg „"ma visok sadržaj vitamina K2, koji može poboljšati zdravlje kostiju pored kalcijuma i vitamina D". Zbog toga, sir Jarlsberg može da pomogne u prevenciji osteoporoze.

(b92)