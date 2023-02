Naučnici otkrivaju koliko je dnevno potrebno vježbati

Sjedenje po nekoliko sati svaki dan nije dobro za naše zdravlje. No, koliko je vježbanja potrebno za suzbijanje negativnih posljedica cjelodnevnog sjedenja?

Oko 30 do 40 minuta vježbanja dnevno trebalo bi biti dovoljno, pokazuju istraživanja. Naime, do 40 minuta umjerene do intenzivne fizičke aktivnosti svaki dan je odgovarajuća količina za 10 sati sjedenja, piše ScienceAlert.

U istraživanju je sudjelovalo 44.370 osoba iz nekoliko zemalja. Rezultati su pokazali da je rizik od smrti među osobama koje vode sjedilački način života rastao što su manje vježbali.

Stoga aktivnosti kao što su hodanje, vožnja bicikla, plesanje, joga, pa i vrtlarenje i obavljanje kućanskih poslova može smanjiti rizik od ranije smrti.

Stručnjaci ističu kako su potrebna daljnja istraživanja kako bi se utvrdilo koliko je minuta vježbanja najbolje za pojedinu dobnu skupinu i tipove tijela, ali 40 minuta se svakako preporuča ako svakodnevno puno sjedite.