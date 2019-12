Navike koje uništavaju duševni mir

Ne kaže se bez razloga da je svaki čovjek krojač svoje sreće. Ono kako se ponašamo i razmišljamo i te kako utiče na naš život te privlači pozitivnu ili negativnu energiju. Možda toga niste svjesni, ali postoji pet situacija kojima sami sebe sabotirate, odnosno narušavate vlastiti duševni mir, a time i šanse za sretniji život.

1. Ogovaranje drugih

Nema čovjeka koji ponekad nekoga ne ogovara, ali neki ljudi to rade vrlo rijetko, a drugi gotovo stalno. Ogovaranjem stvarate negativnu energiju u sebi i zapravo otkrivate neka nezadovoljstva u životu, nesigurnosti... Čovjek koji je zadovoljan onime što ima i time kako živi, nema potrebu baviti se životima drugih.

2. Laganje

Od istine je teško pobjeći, uvijek će, prije ili kasnije, izaći na vidjelo. Kada čovjek laže, automatski u sebi stvara neki nemir i narušava svoj duševni mir. Zapamtite, istina može biti bolna, ali uvijek je bolja od laži. Budite iskreni s ljudima oko sebe, a oni dostojni vašeg društva to će cijeniti.

3. Ljubomora

Čovjek mora biti svjestan toga da na ovom svijetu uvijek postoji neko bolji, ljepši, pametniji, sposobniji... Biti ljubomoran na nekoga je veliki gubitak vremena i pozitivnih emocija. Umjesto da budete ljubomorni, preusmjerite misli na zahvalnost - svako jutro kada se probudite razmislite o svim dobrim stvarima u svojem životu i budite zahvalni na tome. Život je previše kratak da biste se hranili crnim mislima te bili stalno nesrećni i nezadovoljni.

4. Bespotrebna briga

Brinuti o stvarima koje se još nisu dogodile, a možda nikada ni neće, je veliki gubitak pozitivne energije i okidač za konstantan osjećaj stresa. Normalno je da čovjek brine, ali ne treba pretjerivati u tome i stalno u glavi stvarati razne scenarije do kojih u stvarnosti ionako u većini slučajeva ne dođe. Kada vam se nerealne brige počnu motati po glavi, prekinite to u startu jer jedino vi to možete kontrolisati. Naučite se opustiti i upravljati svojim mislima.

5. Loša slika o sebi

Valjda nema ništa gore za sabotiranje vlastite sreće od negativnog pogleda na samoga sebe. Želite li da vas drugi ljudi vole, najprije morate voljeti sami sebe. Svaki čovjek je poseban na svoj način i na tome treba biti zahvalan. Ukoliko se nađete zarobljeni u moru crnih, negativnih misli - preusmjerite ih na pozitivne. U početku to neće biti lako, ali uspjećete ukoliko to zaista želite.

(24sata.hr)