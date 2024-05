Ne pretjerujte sa kuvanim jajima za Vaskrs

Pitanje koje se nerijetko postavlja koliko kuvanih jaja tokom praznika je u redu pojesti kako ne bi imali zdravstvene tegobe.

S obzirom da su jaja jedna od idealnih namirnica jer spadaju u grupu biološki vrijednih proteina, ipak ne bismo trebali da pretjeramo sa unosom, pogotovo za sutrašnji praznik Vaskrs.

"Dva jaja dnevno bi bila idealna količina koja može da se pojede u toku dana. Misli se na dva cela jaja, dok količina belanceta može da bude veća. Količina od dva jaja tokom dana bi bila bezbedna za zdravu osobu, međutim posebnu pažnju treba da obrate osobe koje imaju povišen holesterol u krvi i ljudi koji imaju problem sa žučnom kesom. Žumance je bogato mastima i holesterolom, i unos čak i jednog celog jaja, žumanceta, može da pogorša stanje kod ljudi sa kamenom u žučnoj kesi. Najbolji savet za njih bi bio da konzumiraju samo belance, a da žumance izbegavaju", rekla je za RINU, a prenosi b.92 Jelena Matković magistar farmacije i nutricionista dijetetičar iz Čačka.

Ona ističe da bi kuvana jaja trebalo čuvati u frižideru, i na taj način se mogu konzumirati sedam dana.

Najbolje bi bilo iskoristiti bjelanca za salate, u kombinaciji sa sirom, povrćem i mesom. Ono što je takođe aktuelno pitanje jeste kako sa višenedeljnog posta preći na dosta jaču i mrsnu hranu.

"Prelazak na mrsnu hranu treba da bude postepen i umeren da ne bi došlo do lošeg varenja, nadimanja i mučnine. Preporuka je da se unose manje količine hrane rasporedjene u tri do pet obroka. Najbolje bi bilo da razmak izmedju obroka bude 3 i po do 4 sata. Savetuje se da se unosi dovoljno tečnosti, prvenstveno negazirana voda u količini oko 2 litra dnevno. Gazirane napitke i alkohol ograničiti i biti umeren u njihovoj konzumaciji", kaže ona.

Osobe bez zdravstvenih problema i viška kilograma mogu sebi da daju oduška i da se malo više opuste tokom praznika, ali da ne zaborave na umjerenost u jelu i piću.

Preporuka je da obroci budu potpuni i da se između obroka ne gricka ništa. Kolače i torte bi trebalo jesti umjereno i obavezno napraviti pauzu između slanih i slatkih jela.

"Pre jela bi najbolje bilo popiti limunadu, a između obroka piti dovoljno negazirane vode. Dobar način da sprečimo prejedanje je da pravilno kombinujemo namirnice, pa tako uz meso i jaja uključiti svežu salatu, ili kuvano povrće kao prilog. Ukoliko imate uslove, nakon obroka bilo bi poželjno da prošetate bar 20 minuta. Šetnja ili neka druga fizička aktivnost mogu da smanje potrebu za hranom i olakšaju varenje", zaključuje nutricionistkinja.

