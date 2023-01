Negativne pojave konzumacije vina

Iako ste vjerovatno čuli da konzumiranje crnog vina ima zdravstvene koristi, kao što je snižavanje holesterola i smanjivanje upala, navika ispijanja ovog alkoholnog pića zapravo može imati neke gadne nuspojave, poput povećanog rizika od raka ili srčanih bolesti.

Međutim, kakve nuspojave sa sobom nosi ispijanje jedne čaše vina dnevno?

“Ne morate da pijete svaki dan, što je vjerovatno najbolje ” ,objašnjava dr Lisa R. Jang, i dodaje: Ali ako pijete, savjetuje se jedna čaša dnevno za žene i dvije čaše za muškarce.”

Međutim, konzumiranje vina na ovom nižem nivou nije dobra za svakoga, i trebalo biste da budete svjesni potencijalnih nedostataka čak. Jer iako samo jedna čaša uveče uz večeru možda uopšte ne zvuči štetno, može doći do nekih potencijalnih zdravstvenih komplikacija, piše Balkan Insider.

Neželjene nuspojave konzumacije vina

Narušavanje sna

Jedna nuspojava pijenja vina uveče vam može poremetiti san. Iako se ljudi često osjećaju pospano nakon pića, ovaj osjećaj ne traje. Umjesto toga, prema Priručniku za kliničku neurologiju, alkohol može smanjiti koliko dugo je osoba u svom REM ciklusu i izazvati poremećaje sna tokom cijele noći. Dakle, čak i ako mislite da će vas čaša vina brže uspavati, bićete razočarani saznanjem da vas može i probuditi usred noći.

Vino može uticati na na konzumaciju lijekova

Alkohol može negativno djelovati u kombinaciji sa mnogim lijekovima, uključujući acetaminofen, antidepresive, antikonvulzante, lekove protiv bolova i sedative. Ako pomiješate alkohol sa određenim lijekovima, to može dovesti do pospanosti, glavobolje, mučnine ili u nekim slučajevima do nesvjestice. Takođe može učiniti antibiotike beskorisnim, pa obavezno pročitajte upozorenja na svim lijekovima, navodi se na sajtu Eatthis.

Povećava rizik od raka dojke

Vaša svakodnevna navika ispijanja vina može povećati rizik od raka dojke, čak i ako je to samo umjerena konzumacija. Prema pregledu objavljenom u “Breast Cancer Research”, je utvrđeno da teška konzumacija (50 grama alkohola dnevno ili više) doprinosi većem riziku, čak i samo 18 grama alkohola dnevno ima uticaja na ovo povećanje.

Nepravilan otkucaj srca

Često konzumiranje alkohola, čak i u malim količinama, može povećati rizik od nenormalno ubrzanog rada srca. Studija objavljena u EP Europace pokazala je da su oni koji piju alkohol svaki dan imali najveći rizik u poređenju sa onima koji su pili alkohol jednom ili dva puta nedjeljno.